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Posted 18 октября, 04:49

Published 18 октября, 04:49

Modified 18 октября, 04:51

Updated 18 октября, 04:51

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов подрался с защитником «Спартака»

Конфликт на льду. Капитан «Авангарда» Шарипзянов подрался с защитником «Спартака»

18 октября 2024, 04:49
Фото: ХК Авангард

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов подрался с защитником «Спартака»

Стычка произошла в середине первого периода после силового приема против нападающего «ястребов» Рида Буше.

Вчера, 17 октября, капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов во время домашнего матча со «Спартаком» подрался с защитником московском команды Вениамином Королевым. Стычка произошла в середине первого периода после того, как Королев применил силовой прием против форварда «ястребов» Рида Буше.

Видео с потасовкой опубликовали на официальном сайте Хоккейной лиги.

Видео: khl.ru.

Оба игрока получили по 5 минут штрафного времени за драку. Во втором перерыве Вениамин Королев прокомментировал инцидент во время флэш-интервью. У защитника была разбита губа.

«Игровой момент», — коротко ответил хоккеист.

Напомним, «Авангард» уступил со счетом 5:6. По ходу встречи омичи проигрывали 0:2, но во втором периоде за 7 минут забили четыре шайбы в ворота гостей. Однако в третьем игровом отрезке «Спартак» оказался сильней.

Полный обзор матча — в нашем материале:

Звягин, что с лицом? Омский «Авангард» на домашнем льду проиграл «Спартаку»
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#Евгений Игишев#Спорт#Видео#Хоккей#Авангард#Драка#Матч#Инцидент#Спартак
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