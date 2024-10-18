Конфликт на льду. Капитан «Авангарда» Шарипзянов подрался с защитником «Спартака»

Вчера, 17 октября, капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов во время домашнего матча со «Спартаком» подрался с защитником московском команды Вениамином Королевым. Стычка произошла в середине первого периода после того, как Королев применил силовой прием против форварда «ястребов» Рида Буше.