Конфликт на льду. Капитан «Авангарда» Шарипзянов подрался с защитником «Спартака»

Posted 18 октября, 04:49
Published 18 октября, 04:49
Modified 18 октября, 04:51
Updated 18 октября, 04:51
Вчера, 17 октября, капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов во время домашнего матча со «Спартаком» подрался с защитником московском команды Вениамином Королевым. Стычка произошла в середине первого периода после того, как Королев применил силовой прием против форварда «ястребов» Рида Буше.
Видео с потасовкой опубликовали на официальном сайте Хоккейной лиги.
Оба игрока получили по 5 минут штрафного времени за драку. Во втором перерыве Вениамин Королев прокомментировал инцидент во время флэш-интервью. У защитника была разбита губа.
«Игровой момент», — коротко ответил хоккеист.
Напомним, «Авангард» уступил со счетом 5:6. По ходу встречи омичи проигрывали 0:2, но во втором периоде за 7 минут забили четыре шайбы в ворота гостей. Однако в третьем игровом отрезке «Спартак» оказался сильней.
Полный обзор матча — в нашем материале: