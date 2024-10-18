Хотел напугать дочь. В Омске прошел суд над египтянином, заказавшим свою жену

Posted 18 октября, 13:23
Published 18 октября, 13:23
Modified 18 октября, 13:26
Updated 18 октября, 13:26
В Омске прошло судебное заседание по делу египтянина Мохамеда, который нанял киллера для своей жены, о деталях процесса рассказали «Аргументы и Факты в Омске».
В суде мужчина заявил, что киллер и заказное убийство — лишь неудачная шутка. По словам обвиняемого, ему нужна была только фотография, ее Мохамед хотел показать дочери, чтобы та поняла, что матери больше нет и не пыталась уйти.
Кроме того, выяснилось, что египтянин хотел незаконно вывезти ребенка заграницу. Убить жену мужчина планировал, чтобы не отдавать дочь, которая после развода пары осталась жить с ним. Сегодня египтянин должен сказать последнее слово.
Ранее Город55 подробно рассказывал об этой истории.