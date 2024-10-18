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Posted 18 октября, 13:23

Published 18 октября, 13:23

Modified 18 октября, 13:26

Updated 18 октября, 13:26

Перед омским судом предстал египтянин, нанявший киллера для жены

Хотел напугать дочь. В Омске прошел суд над египтянином, заказавшим свою жену

18 октября 2024, 13:23
Фото: 1MI

Перед омским судом предстал египтянин, нанявший киллера для жены

В суде мужчина заявил, что киллер был розыгрышем, а убивать он никого не хотел.

В Омске прошло судебное заседание по делу египтянина Мохамеда, который нанял киллера для своей жены, о деталях процесса рассказали «Аргументы и Факты в Омске».

В суде мужчина заявил, что киллер и заказное убийство — лишь неудачная шутка. По словам обвиняемого, ему нужна была только фотография, ее Мохамед хотел показать дочери, чтобы та поняла, что матери больше нет и не пыталась уйти.

Кроме того, выяснилось, что египтянин хотел незаконно вывезти ребенка заграницу. Убить жену мужчина планировал, чтобы не отдавать дочь, которая после развода пары осталась жить с ним. Сегодня египтянин должен сказать последнее слово.

Ранее Город55 подробно рассказывал об этой истории.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Суд#Новости#Покушение#Покушение на убийство#Киллер
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