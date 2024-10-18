Хотят сидеть дома. В Омске каждый четвертый муж мечтает занять место жены-домохозяйки

Согласно данным исследования, 3 из 10 мужчин, зарабатывающих меньше своих жен, мечтают оставить работу. Такое же стремление появляется у трех из 10 женщин, которые зарабатывают больше мужей. Особенно сильное желание сменить роль у мужчин, чьи жены являются основными кормильцами: 29% из них готовы стать домохозяевами. На втором месте стоят мужчины с равными доходами — 28%. Интересно, что среди тех, кто зарабатывает больше своей второй половины, только 23% высказывают желание уволиться, а 66% не хотят менять свою профессиональную жизнь.