Хотят сидеть дома. В Омске каждый четвертый муж мечтает занять место жены-домохозяйки

Posted 18 октября, 07:52
Published 18 октября, 07:52
Modified 18 октября, 08:51
Updated 18 октября, 08:51
В Омске каждый четвёртый мужчина, чья жена не работает, заявил о желании уволиться и посвятить себя домашним заботам. Таким забавным исследованием поделился портал SuperJob. В опросе принимали участие работающие омичи, состоящие в законном браке.
Согласно данным исследования, 3 из 10 мужчин, зарабатывающих меньше своих жен, мечтают оставить работу. Такое же стремление появляется у трех из 10 женщин, которые зарабатывают больше мужей. Особенно сильное желание сменить роль у мужчин, чьи жены являются основными кормильцами: 29% из них готовы стать домохозяевами. На втором месте стоят мужчины с равными доходами — 28%. Интересно, что среди тех, кто зарабатывает больше своей второй половины, только 23% высказывают желание уволиться, а 66% не хотят менять свою профессиональную жизнь.
Ситуация с женщинами выглядит несколько иначе. Их желание заниматься домашними делами практически не зависит от финансового положения мужей: 28% женщин с равными доходами готовы оставить работу, 25% — в парах, где кормилец — мужчина, и 31% — среди тех, чьи мужья не работают. Даже среди женщин, зарабатывающих больше своих мужчин, этот процент остаётся на уровне 28%.
Как же омичи относятся к решению своих партнёров уволиться? Оказалось, что больше всего недовольства выражают мужчины с более высокими доходами по сравнению с жёнами — 33% из них совсем не радует такая перспектива. Напротив, более лояльны к этому решению неработающие мужчины (43%) и те, чей заработок превышает доходы жён (41%).
Женщины в этом вопросе более категоричны: лишь небольшое количество из них поддерживает решение мужа стать домохозяином. Только 13% женщин среди незанятых готовы поменяться ролями и позволить своим мужьям взять паузу в карьере, отдохнуть и попробовать себя в роли хранителя очага. Примечательно, что противницами мужей-домохозяев чаще всего являются женщины с более высокими зарплатами — их оказалось целых 70%.
Ранее Город55 публиковал результаты другого любопытного исследования. Омичи рассказали, на что бы потратили 100 млн рублей, если бы выиграли их в лотерею. Ответы оказались самыми разными — от банальных до экзотичных вариантов.