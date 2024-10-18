Губернатор Хоценко открыл международный форум «ИННОСИБ-2024» в Омской области

Posted 18 октября, 07:22
Published 18 октября, 07:22
Modified 18 октября, 07:24
Updated 18 октября, 07:24
В Омске состоялся старт XIII Международного форума социальных предпринимателей и инвесторов под названием «ИННОСИБ-2024». Это знаковое событие вновь объединило участников не только из различных уголков России, но и из-за границы. В этом году в форуме приняли участие делегации из 12 стран, а также представители 9 регионов Российской Федерации, что ярко подчеркивает его растущее значение на мировой арене.
Основной акцент на форуме был сделан на реализации национальных целей, озвученных президентом Владимиром Путиным на ближайшие шесть лет. Ключевыми темами обсуждений стали сохранение семейных ценностей и традиций, что привлекло внимание как экспертов, так и социальных предпринимателей, а также представителей некоммерческих организаций.
Президент форума отметил, что с момента своего основания «ИННОСИБ» стал важным пространством для анализа и обсуждения социальных и экономических вызовов, а также для поиска практических решений.
«Сегодня в Омской области 222 социальных предприятия, за прошлый год их число увеличилось на 19%. По их количеству мы входим в первую десятку по стране, занимаем второе место в Сибирском федеральном округе. Также мы входим в группу лидирующих российских регионов по доле муниципальных образований, реализующих программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. У нас в эту работу вовлечены практически все муниципальные районы области», — отметил Виталий Хоценко.
Омская область выделяется и в вопросах предоставления налоговых льгот для НКО, работающих в социальных сферах. В прошлом году более 260 организаций воспользовались данной возможностью, что оказало поддержку на сумму свыше 124 миллионов рублей.
В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» из бюджета региона выделено более 15 миллионов рублей на помощь социальным предприятиям. Уже восемь проектов в сферах здравоохранения, образования и социальной помощи получили финансовую поддержку, а в планах до конца года — предоставить ещё около 20 грантов.
Форум «ИННОСИБ» зарекомендовал себя как необходимая площадка для обмена опытом, поиска новых идей и знакомства с успешными практиками в различных областях. Здесь особое внимание уделяется поддержке семей, роли женщин в обществе и созданию условий для их самореализации.
Среди значимых участников форума можно выделить Екатерину Лахову, председателя Союза женщин России, которая специально приехала в Омск, чтобы внести свой вклад в развитие этой важной инициативы.
Программа форума обширна и включает множество круглых столов и дискуссий по таким темам, как развитие трудовых ресурсов, здоровье и женское лидерство. Также в рамках форума будет организована специальная российско-казахстанская площадка, где компании смогут обсудить возможности сотрудничества.