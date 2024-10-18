Губернатор Хоценко открыл международный форум «ИННОСИБ-2024» в Омской области

В Омске состоялся старт XIII Международного форума социальных предпринимателей и инвесторов под названием «ИННОСИБ-2024». Это знаковое событие вновь объединило участников не только из различных уголков России, но и из-за границы. В этом году в форуме приняли участие делегации из 12 стран, а также представители 9 регионов Российской Федерации, что ярко подчеркивает его растущее значение на мировой арене.