«Это крик всего дома»: омская пятиэтажка на Водниках тонет в горячей воде

Posted 18 октября, 08:36
Published 18 октября, 08:36
Modified 18 октября, 08:38
Updated 18 октября, 08:38
С начала лета жители дома по адресу улица Волховстроя, 79, столкнулись с серьезной проблемой — их дом затоплен горячей водой. Об этом сообщается в посте группы «Типичный Омск», который стал настоящим криком о помощи от жителей многоквартирного дома.
По словам жильцов, горячая вода уже несколько месяцев течет в подвале, создавая угрозу не только для их комфорта, но и для целостности здания.
«Это крик всего дома! Все уже устали писать во все инстанции!», — делятся омичи своими переживаниями.
Местные жители отмечают, что ситуация требует немедленного вмешательства, так как существует реальная угроза разрушения фундамента дома.
В ответ на запрос жителей о причинах затопления и возможных мерах по устранению проблемы, компания сообщила, что «нужно время для уточнения информации» и пообещала вернуться с ответом 29 октября.
Напомним, что ранее жители микрорайона Входной также столкнулись с трудностями: они сутки обходились без воды и отопления.