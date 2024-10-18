«Это крик всего дома»: омская пятиэтажка на Водниках тонет в горячей воде

С начала лета жители дома по адресу улица Волховстроя, 79, столкнулись с серьезной проблемой — их дом затоплен горячей водой. Об этом сообщается в посте группы «Типичный Омск», который стал настоящим криком о помощи от жителей многоквартирного дома.