gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября, 08:36

Published 18 октября, 08:36

Modified 18 октября, 08:38

Updated 18 октября, 08:38

Омичи бьют тревогу из-за затопления кипятком пятиэтажки на Волховстроя

«Это крик всего дома»: омская пятиэтажка на Водниках тонет в горячей воде

18 октября 2024, 08:36
Фото: Изображение Midjourney

Омичи бьют тревогу из-за затопления кипятком пятиэтажки на Волховстроя

Жители дома на улице Волховстроя, 79 в Омске уже несколько месяцев страдают от затопления горячей водой.

С начала лета жители дома по адресу улица Волховстроя, 79, столкнулись с серьезной проблемой — их дом затоплен горячей водой. Об этом сообщается в посте группы «Типичный Омск», который стал настоящим криком о помощи от жителей многоквартирного дома.

По словам жильцов, горячая вода уже несколько месяцев течет в подвале, создавая угрозу не только для их комфорта, но и для целостности здания.

«Это крик всего дома! Все уже устали писать во все инстанции!», — делятся омичи своими переживаниями.
Фото: Скриншот из паблика «Типичный Омск»

Местные жители отмечают, что ситуация требует немедленного вмешательства, так как существует реальная угроза разрушения фундамента дома.

В ответ на запрос жителей о причинах затопления и возможных мерах по устранению проблемы, компания сообщила, что «нужно время для уточнения информации» и пообещала вернуться с ответом 29 октября.

Напомним, что ранее жители микрорайона Входной также столкнулись с трудностями: они сутки обходились без воды и отопления.

Без воды и тепла: омичи из «Входного» пожаловались на коммунальный кризис
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Теплоснабжение#Горячая вода#Жители#Многоквартирный дом#Новости#Подвал#Проблемы#Фундамент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика