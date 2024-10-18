gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября, 11:12

Published 18 октября, 11:12

Modified 18 октября, 11:12

Updated 18 октября, 11:12

Эксперты: Проблема избыточного веса угрожает человечеству

Эксперты: Проблема избыточного веса угрожает человечеству

18 октября 2024, 11:12
Фото: пресс-служба «Промомед»
На бизнес-завтраке в Москве, который прошёл в середине октября в ресторане Butler, обсуждалась проблема ожирения. Её назвали «пандемией XXI века», представляющей угрозу для всего человечества.

Мероприятие модерировала ведущая телеканала «Доктор» Эвелина Закамская. По данным Министерства здравоохранения РФ, в России официально зарегистрировано около 2,5 млн человек с диагнозом «ожирение». Однако, согласно эпидемиологическим исследованиям, реальное число страдающих этим заболеванием приближается к 45 млн человек, пишет newsnn.ru.

Ожирение становится причиной множества патологий, включая сердечно-сосудистые заболевания (инсульты, инфаркты) и сахарный диабет, и сокращает продолжительность жизни на 3–10 лет в зависимости от степени тяжести. Это превращается в серьёзную угрозу здоровью.

На встрече присутствовали профессора медицинских наук, в том числе член-корреспондент РАН Екатерина Трошина, заведующий кафедрой эндокринологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Александр Аметов, а также заведующая отделением эндокринологии московской городской клинической больницы № 52 Татьяна Маркова. Специалисты собрались, чтобы обсудить мифы о похудении и рассмотреть эффективные методы борьбы с ожирением.

Александр Аметов отметил, что ожирение — это важная социальная проблема, которая снижает качество жизни и приводит к инвалидности. Он подчеркнул, что расходы на лечение ожирения постоянно растут, но проблема распространяется «гигантскими темпами». В качестве примера прогресса в лечении профессор привёл разработки российской фармацевтической компании «Промомед», в частности препарат «Велгия». Он назвал его «современной и доступной терапией» и отметил, что это «большой шаг в решении важной медицинской и социальной проблемы».

На мероприятии также выступила Кира Заславская, директор по новым продуктам компании «Промомед», которая сообщила о выходе на российский рынок препарата для лечения ожирения. Она отметила важность разработки для россиян, страдающих ожирением.

Профессор Аметов подытожил, что медицинскому сообществу и журналистам предстоит донести до общественности важность этой проблемы и проинформировать о новых возможностях лечения.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика