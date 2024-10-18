Эксперты: Проблема избыточного веса угрожает человечеству

Александр Аметов отметил, что ожирение — это важная социальная проблема, которая снижает качество жизни и приводит к инвалидности. Он подчеркнул, что расходы на лечение ожирения постоянно растут, но проблема распространяется «гигантскими темпами». В качестве примера прогресса в лечении профессор привёл разработки российской фармацевтической компании «Промомед», в частности препарат «Велгия». Он назвал его «современной и доступной терапией» и отметил, что это «большой шаг в решении важной медицинской и социальной проблемы».