Эксперты: Проблема избыточного веса угрожает человечеству

Posted 18 октября, 11:12
Published 18 октября, 11:12
Modified 18 октября, 11:12
Updated 18 октября, 11:12
Мероприятие модерировала ведущая телеканала «Доктор» Эвелина Закамская. По данным Министерства здравоохранения РФ, в России официально зарегистрировано около 2,5 млн человек с диагнозом «ожирение». Однако, согласно эпидемиологическим исследованиям, реальное число страдающих этим заболеванием приближается к 45 млн человек, пишет newsnn.ru.
Ожирение становится причиной множества патологий, включая сердечно-сосудистые заболевания (инсульты, инфаркты) и сахарный диабет, и сокращает продолжительность жизни на 3–10 лет в зависимости от степени тяжести. Это превращается в серьёзную угрозу здоровью.
На встрече присутствовали профессора медицинских наук, в том числе член-корреспондент РАН Екатерина Трошина, заведующий кафедрой эндокринологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Александр Аметов, а также заведующая отделением эндокринологии московской городской клинической больницы № 52 Татьяна Маркова. Специалисты собрались, чтобы обсудить мифы о похудении и рассмотреть эффективные методы борьбы с ожирением.
Александр Аметов отметил, что ожирение — это важная социальная проблема, которая снижает качество жизни и приводит к инвалидности. Он подчеркнул, что расходы на лечение ожирения постоянно растут, но проблема распространяется «гигантскими темпами». В качестве примера прогресса в лечении профессор привёл разработки российской фармацевтической компании «Промомед», в частности препарат «Велгия». Он назвал его «современной и доступной терапией» и отметил, что это «большой шаг в решении важной медицинской и социальной проблемы».
На мероприятии также выступила Кира Заславская, директор по новым продуктам компании «Промомед», которая сообщила о выходе на российский рынок препарата для лечения ожирения. Она отметила важность разработки для россиян, страдающих ожирением.
Профессор Аметов подытожил, что медицинскому сообществу и журналистам предстоит донести до общественности важность этой проблемы и проинформировать о новых возможностях лечения.