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Posted 18 октября, 09:47

Published 18 октября, 09:47

Modified 20 октября, 17:59

Updated 20 октября, 17:59

Андрей Гайдулян

Актер Андрей Гайдулян неожиданно расстался с женой после шести лет брака

18 октября 2024, 09:47
Фото: Соцсети
Андрей Гайдулян
Как выяснилось, Андрей Гайдулян и Александра Велескевич разошлись еще год назад, но поклонники об этом не догадывались.

В одном из ночных клубов Москвы было снято видео, на котором актер Андрей Гайдулян танцует с неизвестной девушкой. Брюнетка обнимала мужчину, целовала и даже пыталась закинуть на него ногу. Запись быстро разлетелась по пабликам в соцсетях, пользователи начали размышлять: «Куда же смотрит жена актера?».

Однако ответ на вопрос оказался намного проще, чем мог быть. Дело в том, что Гайдулян почти полтора года назад расстался с супругой Александрой Велескевич, это произошло в июне 2023 года. Об этом пишет портал «СтарХит» со ссылкой на источники, знакомые с семьей актера.

Фото: Стархит

По информации близких актера, пара никогда не распространялась о своих отношениях, именно поэтому информация о разводе не стала достоянием общественности.

«Ребята разъехались еще прошлым летом. Они в принципе никогда не афишировали своих отношений. Никто толком не знает, когда и где пара поженилась. Так же Андрей и Александра решили никому не сообщать, когда и почему разошлись. Бывшие сохранили хорошие отношения и даже снялись в новом сезоне сериала „СашаТаня“», — говорят друзья Гайдуляна.

Кроме того, источник отметил, что расставание произошло не из-за измены, Андрей и Александра сохранили хорошие отношения. Напомним, Гайдулян женился на Александре Велескевич в 2018 году, свадьба прошла в Лас-Вегасе.

Александра Велескевич и Андрей ГайдулянАлександра Велескевич и Андрей Гайдулян
Александра Велескевич и Андрей Гайдулян. Фото: m.7days.ru

Славу Андрею Гайдуляну принесла одна из главных ролей в сериале «Универ», там он играл студента Сашу — сына бизнесмена, который не хотел пользоваться деньгами отца и состояться в жизни самостоятельно. Позже он принял участие в отдельном проекте «СашаТаня», ставшим неким продолжением «Универа»: об отношениях его героя и девушкой Таней.

Источник: Стархит

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