Актер Андрей Гайдулян неожиданно расстался с женой после шести лет брака

Однако ответ на вопрос оказался намного проще, чем мог быть. Дело в том, что Гайдулян почти полтора года назад расстался с супругой Александрой Велескевич, это произошло в июне 2023 года. Об этом пишет портал «СтарХит» со ссылкой на источники, знакомые с семьей актера.