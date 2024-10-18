Актер Андрей Гайдулян неожиданно расстался с женой после шести лет брака

Posted 18 октября, 09:47
Published 18 октября, 09:47
Modified 20 октября, 17:59
Updated 20 октября, 17:59
В одном из ночных клубов Москвы было снято видео, на котором актер Андрей Гайдулян танцует с неизвестной девушкой. Брюнетка обнимала мужчину, целовала и даже пыталась закинуть на него ногу. Запись быстро разлетелась по пабликам в соцсетях, пользователи начали размышлять: «Куда же смотрит жена актера?».
Однако ответ на вопрос оказался намного проще, чем мог быть. Дело в том, что Гайдулян почти полтора года назад расстался с супругой Александрой Велескевич, это произошло в июне 2023 года. Об этом пишет портал «СтарХит» со ссылкой на источники, знакомые с семьей актера.
По информации близких актера, пара никогда не распространялась о своих отношениях, именно поэтому информация о разводе не стала достоянием общественности.
«Ребята разъехались еще прошлым летом. Они в принципе никогда не афишировали своих отношений. Никто толком не знает, когда и где пара поженилась. Так же Андрей и Александра решили никому не сообщать, когда и почему разошлись. Бывшие сохранили хорошие отношения и даже снялись в новом сезоне сериала „СашаТаня“», — говорят друзья Гайдуляна.
Кроме того, источник отметил, что расставание произошло не из-за измены, Андрей и Александра сохранили хорошие отношения. Напомним, Гайдулян женился на Александре Велескевич в 2018 году, свадьба прошла в Лас-Вегасе.
Славу Андрею Гайдуляну принесла одна из главных ролей в сериале «Универ», там он играл студента Сашу — сына бизнесмена, который не хотел пользоваться деньгами отца и состояться в жизни самостоятельно. Позже он принял участие в отдельном проекте «СашаТаня», ставшим неким продолжением «Универа»: об отношениях его героя и девушкой Таней.
Источник: Стархит