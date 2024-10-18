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Posted 18 октября, 16:59

Published 18 октября, 16:59

Modified 18 октября, 17:01

Updated 18 октября, 17:01

1,4 млн рублей выплачено агропредприятию Томской области в связи с гибелью урожая

1,4 млн рублей выплачено агропредприятию Томской области в связи с гибелью урожая

18 октября 2024, 16:59
Фото: 1MI
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АО СК «РСХБ-Страхование» — первая страховая компания, которая осуществила страховую выплату по договору страхования урожая на случай ЧС в Томской области России.

Страховое возмещение 1,4 млн рублей было выплачено агропредприятию Зырянского района Томской области в связи с утратой (гибелью) урожая ячменя ярового и гороха в результате наступления чрезвычайной ситуации природного характера.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в пределах границ Томской области в сентябре 2024. Причиной гибели сельскохозяйственных культур стало переувлажнение почвы, вызванное обильными проливными дождями.

По данным НСА, в 2024 году в Томской области были заключены договоры страхования урожая в отношении 115 тыс. га, из них 52 тыс. га застрахованы по программе защиты на случай ЧС.

По рассмотрении ущерба АО СК «РСХБ-Страхование» признало случай страховым. Страховая выплата агропредприятию Томской области была осуществлена в полном объеме и в срок согласно условиям договора.

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