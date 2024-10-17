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Posted 17 октября, 03:46

Published 17 октября, 03:46

Modified 17 октября, 03:48

Updated 17 октября, 03:48

Заксобрание Омской области рассмотрело законопроекты, предложенные главами районов

Заксобрание Омской области рассмотрело законопроекты, предложенные главами районов

17 октября 2024, 03:46
Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Омской области
В ходе очередного заседания комитет Законодательного Собрания Омской области по законодательству и местному самоуправлению рассмотрел более 20 различных вопросов, ключевыми их которых стали законопроекты, предложенные главами муниципальных районов.

Одним из важнейших вопросов, рассмотренных парламентариями, стало преобразование поселений, входящих в состав тех или иных районов Омской области, в новые муниципальные образования — округа. Как отмечают авторы одного из законопроектов, реализовать подобную инициативу намерены через объединение населенных пунктов и наделение нового образования статусом муниципального округа.

К слову, некоторые проекты уже получили одобрение депутатского корпуса и рекомендацию к принятию новых нормативно-правовых актов в первом и втором чтении. В частности, подобную референцию получили законопроекты, представленные администрациями Крутинским, Большеуковским, Нижнеомским, Седельниковским, Нововаршавским, Полтавским, Оконешниковским муниципальными районами, а также Азовским немецким национальным муниципальным районом Омской области.

Кроме того, в ближайшее время ожидается и рассмотрение законопроекта объединения муниципальных единиц в Таврическом, Саргатском, Большереченском, Шербакульском, Павлоградском, Тюкалинском, Кормиловском, Одесском и Калачинском муниципальных районах Омской области. Также представители комитета Законодательного Собрания познакомились с проектами федеральных законов и обращениями законодательных органов других субъектов РФ.

Вместе с тем, парламентарии обсудили и некоторые организационные вопросы, такие как ряд предложений к работе Контрольно-счетной палаты региона и комитета парламента Омской области в 2025 году, а также освобождение от обязанностей одного из членов Избирательной комиссии региона, обладающего правом решающего голоса.

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#Илья Скобин#Политика#Омская область#Депутаты#Избирательная комиссия#Заседание#Законодательство#Новости#Контрольно-счетная палата#Округа#Законопроекты
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