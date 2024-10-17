Заксобрание Омской области рассмотрело законопроекты, предложенные главами районов

Posted 17 октября, 03:46
Published 17 октября, 03:46
Modified 17 октября, 03:48
Updated 17 октября, 03:48
Одним из важнейших вопросов, рассмотренных парламентариями, стало преобразование поселений, входящих в состав тех или иных районов Омской области, в новые муниципальные образования — округа. Как отмечают авторы одного из законопроектов, реализовать подобную инициативу намерены через объединение населенных пунктов и наделение нового образования статусом муниципального округа.
К слову, некоторые проекты уже получили одобрение депутатского корпуса и рекомендацию к принятию новых нормативно-правовых актов в первом и втором чтении. В частности, подобную референцию получили законопроекты, представленные администрациями Крутинским, Большеуковским, Нижнеомским, Седельниковским, Нововаршавским, Полтавским, Оконешниковским муниципальными районами, а также Азовским немецким национальным муниципальным районом Омской области.
Кроме того, в ближайшее время ожидается и рассмотрение законопроекта объединения муниципальных единиц в Таврическом, Саргатском, Большереченском, Шербакульском, Павлоградском, Тюкалинском, Кормиловском, Одесском и Калачинском муниципальных районах Омской области. Также представители комитета Законодательного Собрания познакомились с проектами федеральных законов и обращениями законодательных органов других субъектов РФ.
Вместе с тем, парламентарии обсудили и некоторые организационные вопросы, такие как ряд предложений к работе Контрольно-счетной палаты региона и комитета парламента Омской области в 2025 году, а также освобождение от обязанностей одного из членов Избирательной комиссии региона, обладающего правом решающего голоса.