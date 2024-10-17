Заксобрание Омской области рассмотрело законопроекты, предложенные главами районов

Вместе с тем, парламентарии обсудили и некоторые организационные вопросы, такие как ряд предложений к работе Контрольно-счетной палаты региона и комитета парламента Омской области в 2025 году, а также освобождение от обязанностей одного из членов Избирательной комиссии региона, обладающего правом решающего голоса.