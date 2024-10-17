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Posted 17 октября, 11:00

Published 17 октября, 11:00

Modified 17 октября, 11:01

Updated 17 октября, 11:01

В России создали игровую платформу для борьбы с «выгоранием» сотрудников

В России создали игровую платформу для борьбы с «выгоранием» сотрудников

17 октября 2024, 11:00
Фото: Изображение Midjourney
ВТБ разработал для своих сотрудников внутреннюю платформу, которая позволяет им прорабатывать реальные бизнес-задачи в игровой механике. Новая модель позволяет бороться с «выгоранием» персонала и повышать качество обслуживания клиентов. Об этом банк сообщил в рамках форума FINOPOLIS 2024.

Платформа «Вселенная ВТБ» основана на наблюдении за поведенческими характеристиками сотрудников, вовлеченных в ключевые бизнес-задачи. Используя визуальные элементы и игровые механики, система отображает результаты работы участников, формирует рейтинги, позволяет планировать стратегии совместной работы и др. Такие активности позволяют фокусировать внимание на наиболее актуальных и приоритетных задачах. На сегодняшний день платформой активно пользуются более 15 тысяч сотрудников розничного бизнеса ВТБ и присоединившиеся сотрудники «Открытия».

«Вселенная ВТБ» — собственная разработка банка, входящая в экосистему для сотрудников «Виртуальные ассистенты». С помощью десятков цифровых сервисов она помогает выявлять потенциал сотрудников и зоны их роста. Платформа не только помогает в принятии сложных решений, но и автоматизирует рутинные задачи, повышая эффективность работы банка в целом.

«Многие из наших сотрудников в офисах — молодые ребята, которые сегодня гораздо лучше воспринимают информацию через геймификацию. Полученные навыки они сразу применяют на практике через игровые сервисы — и это отличный способ повысить их вовлеченность в общий процесс и бороться с „выгоранием“. Для любого офиса теперь борьба за лидерство в обслуживании клиентов — это не допотопные доски почета, а победа в виртуальном соревновании. А главный итог — это лояльность клиентов», — отметил Василий Палаткин, руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания, старший вице-президент ВТБ.

«ВТБ последовательно расширяет число своих цифровых сервисов — не только для клиентов, но и для сотрудников. И „Вселенная ВТБ“ не единственный сервис, который может использоваться сотрудниками для повышения их показателей работы. Например, в начале года ВТБ также представил метавселенную — трёхмерное интерактивное пространство для виртуального взаимодействия пользователей. Сегодня эта платформа насчитывает несколько виртуальных локаций, которые активно тестируются в банке для проведения внутренних совещаний технологических команд, адаптации новых сотрудников и т. д.», — добавил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ.

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