В поисках идеальной резины: какие шины выбирают жители Омска

В Омске начался сезон смены шин, и жители города активно готовятся к зиме. Продажи шин на платформе Авито за последний месяц выросли вдвое, особенно популярны японские Toyo и российские Viatti. Омичи чаще всего выбирают отечественные бренды, а при выборе шин полагаются на рекомендации знакомых.