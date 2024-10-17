В поисках идеальной резины: какие шины выбирают жители Омска

Posted 17 октября, 06:16
Published 17 октября, 06:16
Modified 17 октября, 06:18
Updated 17 октября, 06:18
В Омске начался сезон смены шин, и жители города активно готовятся к зиме. Продажи шин на платформе Авито за последний месяц выросли вдвое, особенно популярны японские Toyo и российские Viatti. Омичи чаще всего выбирают отечественные бренды, а при выборе шин полагаются на рекомендации знакомых.
Популярность нешипованных шин выросла в 2,3 раза, а продажи шипованных шин увеличились в 2,8 раза. Лидирующие позиции по продажам занимают Yokohama (нешипованные) и Nokian Tyres (шипованные).
При выборе шин омичи в первую очередь учитывают рекомендации друзей и знакомых, а также цену. Большинство жителей города предпочитают менять шины заранее, ориентируясь на прогноз погоды.
Напомним, ранее Город55 сообщал, что бизнесмен Алексей Мордашов через свою компанию «Севергрупп» стал владельцем АО «Кордиант», одного из крупнейших российских производителей шин. Сделка была завершена 1 октября 2024 года.