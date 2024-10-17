gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 06:16

Published 17 октября, 06:16

Modified 17 октября, 06:18

Updated 17 октября, 06:18

Популярность нешипованных шин в Омске выросла в 2,3 раза

В поисках идеальной резины: какие шины выбирают жители Омска

17 октября 2024, 06:16
Фото: 1MI

Популярность нешипованных шин в Омске выросла в 2,3 раза

В Омске продажи шин на Авито за последний месяц выросли вдвое, причем особо популярны японские Toyo и российские Viatti.

В Омске начался сезон смены шин, и жители города активно готовятся к зиме. Продажи шин на платформе Авито за последний месяц выросли вдвое, особенно популярны японские Toyo и российские Viatti. Омичи чаще всего выбирают отечественные бренды, а при выборе шин полагаются на рекомендации знакомых.

Популярность нешипованных шин выросла в 2,3 раза, а продажи шипованных шин увеличились в 2,8 раза. Лидирующие позиции по продажам занимают Yokohama (нешипованные) и Nokian Tyres (шипованные).

При выборе шин омичи в первую очередь учитывают рекомендации друзей и знакомых, а также цену. Большинство жителей города предпочитают менять шины заранее, ориентируясь на прогноз погоды.

Напомним, ранее Город55 сообщал, что бизнесмен Алексей Мордашов через свою компанию «Севергрупп» стал владельцем АО «Кордиант», одного из крупнейших российских производителей шин. Сделка была завершена 1 октября 2024 года.

Компания «Севергрупп» купила крупнейшего производителя шин АО «Кордиант»
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Цены#Зима#Новости#Поиск#Шины#Авито
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика