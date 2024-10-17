В Омской области почти 90% заболевших ОРВИ оказались с «ковидом»

Posted 17 октября, 11:34
Published 17 октября, 11:34
Modified 17 октября, 11:36
Updated 17 октября, 11:36
На официальном сайте Омского Роспотребнадзора были опубликованы свежие данные о состоянии заболеваемости острыми респираторными инфекциями среди жителей Омской области, а также о ходе прививочной кампании против гриппа.
Согласно информации, предоставленной ведомством, коронавирусная инфекция по-прежнему остается наиболее распространенной среди заболеваний, с которыми сталкиваются омичи. В период с 7 по 13 октября COVID-19 был диагностирован у 89,7% заболевших, в то время как риновирусы составили лишь 10,3% от общего числа случаев. Эти цифры подчеркивают важность продолжения мер по профилактике и вакцинации.
В связи с этим, санитарные службы настоятельно призывают жителей Омска не пренебрегать вакцинацией против гриппа. Прививочная кампания активно продолжается, и омичи могут получить вакцину в поликлиниках по месту жительства, на рабочих местах или в учебных заведениях, а также в лицензированных медицинских центрах. На сегодняшний день прививки от гриппа уже получили около 550 тысяч человек, среди которых более 223 тысяч составляют дети.
Кроме того, согласно данным оперативного штаба, размещенным на сайте «Стопкоронавирус.РФ», наблюдается тенденция к снижению заболеваемости COVID-19 в Омской области. За неделю с 7 по 13 октября было зарегистрировано 176 новых случаев заболевания, из которых 20 пациентов потребовали госпитализации. В то же время, 262 жителя региона смогли успешно справиться с инфекцией и выздоровели.
Напомним, ранее Город55 сообщал о статистике по заболевшим в Омской области и других регионах Сибири в связи с вспышкой ОРВИ.