В Омской области почти 90% заболевших ОРВИ оказались с «ковидом»

В связи с этим, санитарные службы настоятельно призывают жителей Омска не пренебрегать вакцинацией против гриппа. Прививочная кампания активно продолжается, и омичи могут получить вакцину в поликлиниках по месту жительства, на рабочих местах или в учебных заведениях, а также в лицензированных медицинских центрах. На сегодняшний день прививки от гриппа уже получили около 550 тысяч человек, среди которых более 223 тысяч составляют дети.