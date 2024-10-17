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Posted 17 октября, 05:10

Published 17 октября, 05:10

Modified 17 октября, 05:19

Updated 17 октября, 05:19

Нововаршавский район Омской области возглавил новый прокурор

В Омской области назначили нового прокурора Нововаршавского района

17 октября 2024, 05:10
Фото: 1MI

Нововаршавский район Омской области возглавил новый прокурор

В сфере права он трудится с 2005 года.

Прокурор Омской области Алексей Афанасьев представил нового прокурора Нововаршавского района. Им стал опытный юрист, посвятивший почти два десятилетия службе в прокуратуре, Георгий Котов.

Новый глава получил свое образование в Институте прокуратуры Уральской государственной юридической академии в Екатеринбурге, там он стал выпускником со специальностью «юриспруденция».

Фото: Прокуратура Омской области

С апреля 2005 года он строит карьеру в сфере правопорядка, пройдя путь от следователя до руководителя различных прокуратур. Опыт работы у него впечатляющий: он занимал посты помощника прокурора Марьяновского района и заместителя прокурора Крутинского района, а также возглавлял прокуратуры Тевризского района и Исилькульского межрайонного отдела.

Как уже писал Город55, экс-глава Ленинского округа Омска уехал жить и работать в Томск на почетную должность. На его же место должен перейти Николай Хроленко. Сначала в СМИ появились слухи о его переходе без подтверждающих документов. Затем они подтвердились официально: своего нового заместителя официально представил мэр города Дмитрий Махиня. Он также признался, что работал с ним ранее и хорошо знаком.

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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Прокуратура#Прокурор#Новости#Тевризский район#Марьяновский район#Следователь#Алексей Афанасьев#Крутинский район#Юрист
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