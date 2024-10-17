В Омской области назначили нового прокурора Нововаршавского района

Как уже писал Город55, экс-глава Ленинского округа Омска уехал жить и работать в Томск на почетную должность. На его же место должен перейти Николай Хроленко. Сначала в СМИ появились слухи о его переходе без подтверждающих документов. Затем они подтвердились официально: своего нового заместителя официально представил мэр города Дмитрий Махиня. Он также признался, что работал с ним ранее и хорошо знаком.