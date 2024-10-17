В Омской области назначили нового прокурора Нововаршавского района

Posted 17 октября, 05:10
Published 17 октября, 05:10
Modified 17 октября, 05:19
Updated 17 октября, 05:19
Прокурор Омской области Алексей Афанасьев представил нового прокурора Нововаршавского района. Им стал опытный юрист, посвятивший почти два десятилетия службе в прокуратуре, Георгий Котов.
Новый глава получил свое образование в Институте прокуратуры Уральской государственной юридической академии в Екатеринбурге, там он стал выпускником со специальностью «юриспруденция».
С апреля 2005 года он строит карьеру в сфере правопорядка, пройдя путь от следователя до руководителя различных прокуратур. Опыт работы у него впечатляющий: он занимал посты помощника прокурора Марьяновского района и заместителя прокурора Крутинского района, а также возглавлял прокуратуры Тевризского района и Исилькульского межрайонного отдела.
Как уже писал Город55, экс-глава Ленинского округа Омска уехал жить и работать в Томск на почетную должность. На его же место должен перейти Николай Хроленко. Сначала в СМИ появились слухи о его переходе без подтверждающих документов. Затем они подтвердились официально: своего нового заместителя официально представил мэр города Дмитрий Махиня. Он также признался, что работал с ним ранее и хорошо знаком.