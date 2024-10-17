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Posted 17 октября, 13:28

Published 17 октября, 13:28

Modified 17 октября, 13:32

Updated 17 октября, 13:32

Скоро под Омском пройдет масштабное отключение воды: публикуем адреса

Скоро под Омском пройдет масштабное отключение воды: публикуем адреса

17 октября 2024, 13:28
Фото: 1MI
Отключение пройдет уже завтра, 17 октября.

В омском отделении Росводоканала жителей области предупредили об отключении воды, которое пройдет уже завтра, 17 октября. Доступа к ресурсу не будет с 11:00 до 16:00, причина — ремонт на водопроводе по Исилькульскому тракту.

Под отключение попадают:

  • микрорайон Входной;
  • деревня Приветная;
  • станица Пламя;
  • микрорайон Северный, 1 Психоневрологический диспансер;
  • улица Челябинская, 2, Кировский детский дом-интернат;
  • Путевая машинная станция-22;
  • станция Входная;
  • деревня Петровка.

В водоканале жителей этих населенных пунктов попросили заранее запастись водой и отнестись к ситуации с пониманием.

Напомним, что недавно житель дома №4 на улице Грозненской рассказал об огромной глубокой яме с кипятком, которая осталась во дворе после ремонтных работ. По словам омича, ее не могут закопать уже больше недели.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Водоканал#Водоснабжение#Отключение воды#Новости#Вода#Водопровод#Отключение#Росводоканал#Росводоканал-Омск
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