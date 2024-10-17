Скоро под Омском пройдет масштабное отключение воды: публикуем адреса

Posted 17 октября, 13:28
Published 17 октября, 13:28
Modified 17 октября, 13:32
Updated 17 октября, 13:32
В омском отделении Росводоканала жителей области предупредили об отключении воды, которое пройдет уже завтра, 17 октября. Доступа к ресурсу не будет с 11:00 до 16:00, причина — ремонт на водопроводе по Исилькульскому тракту.
Под отключение попадают:
В водоканале жителей этих населенных пунктов попросили заранее запастись водой и отнестись к ситуации с пониманием.
Напомним, что недавно житель дома №4 на улице Грозненской рассказал об огромной глубокой яме с кипятком, которая осталась во дворе после ремонтных работ. По словам омича, ее не могут закопать уже больше недели.