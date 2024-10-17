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Posted 17 октября, 12:24

Published 17 октября, 12:24

Modified 17 октября, 12:28

Updated 17 октября, 12:28

Пилот самолета поделился видами Омска с высоты птичьего полета

Пилот самолета поделился видами Омска с высоты птичьего полета

17 октября 2024, 12:24
Фото: 1MI
Пилот Аirbus 320 Андрей опубликовал несколько видео в своем телеграм-канале.

В телеграм-канале пилота Андрея, работающего на лайнерах Аirbus 320, появилось видео красивого рассвета над Омском. Самолет пробирался сквозь облака, которые отливали оранжевым из-за яркого света солнца.

Пилот также рассказал, что не ожидал после такой картины увидеть на взлетно-посадочной полосе снежные участки.

«Неожиданно было увидеть холодные оттенки снега, пробивая теплые тона облачности на рассвете», — отметил он.
Видео: Телеграм-канал Pilot life notes.

Напомним, что сегодня в омском аэропорту экстренно сел лайнер Airbus A320, который следовал из Баку в Новосибирск. Самолет пришлось незапланированно посадить из-за того, что одному из пассажиров понадобилась медицинская помощь.

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