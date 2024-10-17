Пилот самолета поделился видами Омска с высоты птичьего полета

Posted 17 октября, 12:24
Published 17 октября, 12:24
Modified 17 октября, 12:28
Updated 17 октября, 12:28
В телеграм-канале пилота Андрея, работающего на лайнерах Аirbus 320, появилось видео красивого рассвета над Омском. Самолет пробирался сквозь облака, которые отливали оранжевым из-за яркого света солнца.
Пилот также рассказал, что не ожидал после такой картины увидеть на взлетно-посадочной полосе снежные участки.
«Неожиданно было увидеть холодные оттенки снега, пробивая теплые тона облачности на рассвете», — отметил он.
Напомним, что сегодня в омском аэропорту экстренно сел лайнер Airbus A320, который следовал из Баку в Новосибирск. Самолет пришлось незапланированно посадить из-за того, что одному из пассажиров понадобилась медицинская помощь.