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Posted 17 октября, 05:49

Published 17 октября, 05:49

Modified 17 октября, 05:53

Updated 17 октября, 05:53

Омскую область накроет мощный снегопад

Омскую область накроет мощный снегопад

17 октября 2024, 05:49
Фото: 1MI
На следующей неделе омичей ждет переменчивая погода.

Неделя начнется для омичей с дождей, которые ожидаются местами по региону. По данным сервиса Ventusky, с 21 по 27 октября будет в пределах +3… +7 градусов.

В среду, 23 октября, на город и область обрушится снегопад. Осадки будут выпадать весь день. С четверга, 24 октября, прогнозируются новые волны дождей.

Фото: Ventusky

В пятницу, 25 октября, ветер усилится до 9 м/с. Из-за этого ощущаемая температура будет в пределах -1 градуса. Водителей и пешеходов следует быть аккуратными на дорогах

#Ольга Скворцова#Погода#Дороги#Снегопад#Омск#Омская область#Температура#Дождь#Ветер
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