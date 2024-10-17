Омскую область накроет мощный снегопад

Posted 17 октября, 05:49
Published 17 октября, 05:49
Modified 17 октября, 05:53
Updated 17 октября, 05:53
Неделя начнется для омичей с дождей, которые ожидаются местами по региону. По данным сервиса Ventusky, с 21 по 27 октября будет в пределах +3… +7 градусов.
В среду, 23 октября, на город и область обрушится снегопад. Осадки будут выпадать весь день. С четверга, 24 октября, прогнозируются новые волны дождей.
В пятницу, 25 октября, ветер усилится до 9 м/с. Из-за этого ощущаемая температура будет в пределах -1 градуса. Водителей и пешеходов следует быть аккуратными на дорогах