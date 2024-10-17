Новая жизнь в новостройке: «Пушкино» может перевернуть ваше представление о комфорте

Posted 17 октября, 10:41
Published 17 октября, 10:41
Modified 17 октября, 10:45
Updated 17 октября, 10:45
Удобство и комфорт
Жилой комплекс «Пушкино» предлагает уникальные условия для жизни, где каждый элемент продуман до мелочей. Просторные квартиры с современными и вариативными планировками обеспечивают удобство и функциональность.
Здесь вы сможете наслаждаться светлыми комнатами, высокими потолками, качественной отделкой и правильным микроклиматом благодаря клапанам внутренней инфильтрации воздуха. Каждая квартира в «Пушкино» — это пространство для творчества и самовыражения, где вы сможете создать уютный уголок для своей семьи.
Современные технологии
Новые технологии — это не просто модное слово, а основа комфортной жизни. В ЖК «Пушкино» вы найдете современные инженерные решения: энергоэффективные системы отопления, бесшумные лифты и высокоскоростной интернет.
В «Пушкино» построены новые магистральные сети водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. Прокладка была выполнена бестраншейным методом с использованием современных материалов и оборудования.
Ключевым преимуществом стало минимальное количество сварных стыков, что обеспечивает повышенный запас прочности и снижает риск возникновения аварийных ситуаций. Трубопроводы выполнены из материалов, устойчивых к коррозии и временным деформациям.
Жители комплекса «Пушкино» могут забыть о тазиках и водонагревателях, ведь собственные блочно-модульные газовые котельные будут обеспечивать все квартиры горячей водой, независимо от проведения опрессовок.
Вы сможете наслаждаться всеми удобствами современной жизни, не беспокоясь о бытовых вопросах. Это значит, что у вас будет больше времени на себя и свою семью.
Инфраструктура под рукой
Покупая квартиру в ЖК «Пушкино», вы выбираете будущее в окружении развитой инфраструктуры. Здесь, по планам застройщика здесь создать все, что нужно для комфортного проживания. Внутри комплекса оборудуют велодорожки, пешеходные бульвары, детские и спортивные площадки. Также в ЖК «Пушкино» расположатся ресторан и банный комплекс, разнообразные магазины, фитнес-зал, аптека и прочие предприятия оказания услуг, требуемые для жизни в современном пространстве. Вам не придется тратить время на долгие поездки по городу — все важные объекты будут располагаться рядом.
Это особенно важно для семей с детьми, ведь здесь не возникнет потребности возить детей в школу или детский сад, мчась рано утром по пробкам. «Партнер» разработает проект образовательного центра, который вместит 1100 школьников и 260 дошколят.
Экологичность и природа
Жилой комплекс расположен в живописном районе, где природа и современная жизнь гармонично сочетаются. Просторные дворы, зеленые зоны и прогулочные аллеи будут создавать идеальные условия для активного отдыха и общения с природой. Вы сможете гулять с детьми, заниматься спортом на свежем воздухе или просто наслаждаться тишиной и покоем. Это место, где легко забыть о суете городской жизни и насладиться каждым моментом.
Сообщество и соседство
Переезд в ЖК «Пушкино» — это не только новое жилье, но и новые знакомства. Здесь будет создаваться дружелюбное сообщество, где соседство станет основой для добрых отношений. Вы не просто смените место проживания, вы начнете новую жизнь, полную общения и поддержки.
Помните, что переезд из старого дома в новостройку — это шаг к новой жизни, полной возможностей и комфорта. ЖК «Пушкино» предлагает вам уникальную возможность начать эту жизнь с чистого листа. Удобство, современность и дружелюбное сообщество — все это делает ЖК «Пушкино» идеальным местом для новой жизни!
Адрес отдела продаж проекта «Пушкино»:
ул. Октябрьская, д. 159, офис 20.
Телефон: 8 (3812) 55–00–00.
Больше о проектах компании «Партнер» можно узнать в телеграм-канале и на сайте partner-eco.ru.
Застройщик — АО «СЗ „Партнер-Строй“, проектная декларация на сайте Наш.дом.рф. Срок сдачи — IV квартал 2025 г. Застройщик — ООО „СЗ „Квадро“, проектная декларация на сайте Наш.дом.рф. Срок сдачи — IV квартал 2025 г.