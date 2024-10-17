Новая жизнь в новостройке: «Пушкино» может перевернуть ваше представление о комфорте

Покупая квартиру в ЖК «Пушкино», вы выбираете будущее в окружении развитой инфраструктуры. Здесь, по планам застройщика здесь создать все, что нужно для комфортного проживания. Внутри комплекса оборудуют велодорожки, пешеходные бульвары, детские и спортивные площадки. Также в ЖК «Пушкино» расположатся ресторан и банный комплекс, разнообразные магазины, фитнес-зал, аптека и прочие предприятия оказания услуг, требуемые для жизни в современном пространстве. Вам не придется тратить время на долгие поездки по городу — все важные объекты будут располагаться рядом.