«Нет больше таких мест»: на раскопках в центре Омска нашли монеты времен Достоевского

Среди других находок этого года — свисток надзирателя, гильзы, крест и глиняная посуда. Добавим, что археологи в 2024 году сосредоточились на месте с остатками фундамента кухни-столовой с двумя печами. В дальнейшем же исследователи хотят законсервировать объект и сделать из него музей под открытым небом.