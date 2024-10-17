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Posted 17 октября, 04:28

Published 17 октября, 04:28

Modified 17 октября, 04:30

Updated 17 октября, 04:30

Раскопки на месте второй Омской крепости

«Нет больше таких мест»: на раскопках в центре Омска нашли монеты времен Достоевского

17 октября 2024, 04:28
Фото: Анна Шестакова. Пресс-служба минкульта Омской области
Раскопки на месте второй Омской крепости

В центре Омска на месте каторжного острога нашли монеты времен Достоевского

Раскопки на месте каторжного острога, где сидел писатель Федор Достоевский, ведутся с 2021 года. В этом сезоне омским археологам удалось найти ценные находки.

В этом году в центре Омска, на углу улиц Некрасова и Красина, снова развернулись археологические раскопки. Сотрудники Омского научного центра СО РАН работали на месте обнаружения каторжного острога, где с 1850 по 1854 года сидел писатель Федор Достоевский.

По словам директора Омского музея просвещения Игоря Скандакова, объект уникален, и сегодня в России нет больше таких мест, где можно обнаружить подлинные предметы времен Достоевского.

«А возможно эти монеты Николая I, которые были найдены под полом кухни, использовал сам великий писатель», — поделился Скандаков.
Монеты и глиняная посудаМонеты и глиняная посуда
Найденные монеты времен ДостоевскогоНайденные монеты времен Достоевского
Крест, обнаруженный в 2024 годуКрест, обнаруженный в 2024 году
Место раскопокМесто раскопок
Монеты и глиняная посуда. Фото: Пресс-служба минкульта Омской области

Среди других находок этого года — свисток надзирателя, гильзы, крест и глиняная посуда. Добавим, что археологи в 2024 году сосредоточились на месте с остатками фундамента кухни-столовой с двумя печами. В дальнейшем же исследователи хотят законсервировать объект и сделать из него музей под открытым небом.

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#Юлия Истомина#Общество#Наука#Омск#Новости#Монета#Федор Достоевский#Раскопки#Археология#Каторжный острог
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