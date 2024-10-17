«Нет больше таких мест»: на раскопках в центре Омска нашли монеты времен Достоевского

Posted 17 октября, 04:28
Published 17 октября, 04:28
Modified 17 октября, 04:30
Updated 17 октября, 04:30
В этом году в центре Омска, на углу улиц Некрасова и Красина, снова развернулись археологические раскопки. Сотрудники Омского научного центра СО РАН работали на месте обнаружения каторжного острога, где с 1850 по 1854 года сидел писатель Федор Достоевский.
По словам директора Омского музея просвещения Игоря Скандакова, объект уникален, и сегодня в России нет больше таких мест, где можно обнаружить подлинные предметы времен Достоевского.
«А возможно эти монеты Николая I, которые были найдены под полом кухни, использовал сам великий писатель», — поделился Скандаков.
Среди других находок этого года — свисток надзирателя, гильзы, крест и глиняная посуда. Добавим, что археологи в 2024 году сосредоточились на месте с остатками фундамента кухни-столовой с двумя печами. В дальнейшем же исследователи хотят законсервировать объект и сделать из него музей под открытым небом.