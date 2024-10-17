На фоне изменений: цены на омские новостройки достигли 8 миллионов рублей

Posted 17 октября, 05:38
Published 17 октября, 05:38
Modified 17 октября, 07:07
Updated 17 октября, 07:07
В третьем квартале 2024 года российский рынок недвижимости претерпел значительные преобразования. В Омске, к примеру, средняя стоимость квартиры в новостройках достигла отметки в 8 миллионов рублей. По всей стране наблюдается 10% рост предложения новостроек, однако потребительский интерес при этом немного снизился — на 1%. Такие данные приводят аналитики «Авито Недвижимость».
Спрос на квартиры с четырьмя комнатами вырос на внушительные 28%, а на трехкомнатные — на 8%. Цены на новостройки остаются на прежнем уровне, но квартиры с четырьмя комнатами стали более доступными для покупателей.
Некоторые города, такие как Красноярск, Новосибирск и Барнаул, демонстрируют рост интереса к новым строительным проектам. В то же время в других регионах, включая Красноярск и Владивосток, наблюдается падение цен на новостройки, что создает интересные возможности для потенциальных покупателей.
Что касается средней площади квартир, то она, как следует из статистики, значительно увеличилась. Также на рынке стало больше студий, особенно в таких городах, как Омск и Барнаул.
Напомним, ранее Город55 сообщал, что из-за новых комиссий, введенных банками, ипотека может стать менее доступной. Это, в свою очередь, может стать причиной роста цен на жилье в России.