На фоне изменений: цены на омские новостройки достигли 8 миллионов рублей

В Омске на 28% вырос спрос на четырехкомнатные квартиры в новостройках

В Омске средняя цена квартир в новостройках достигла 8 миллионов рублей, при этом предложение увеличилось на 10%. Вырос спрос на просторные квартиры, особенно на 4-комнатные, в то время как в некоторых городах зафиксировано снижение цен.

В третьем квартале 2024 года российский рынок недвижимости претерпел значительные преобразования. В Омске, к примеру, средняя стоимость квартиры в новостройках достигла отметки в 8 миллионов рублей. По всей стране наблюдается 10% рост предложения новостроек, однако потребительский интерес при этом немного снизился — на 1%. Такие данные приводят аналитики «Авито Недвижимость». Спрос на квартиры с четырьмя комнатами вырос на внушительные 28%, а на трехкомнатные — на 8%. Цены на новостройки остаются на прежнем уровне, но квартиры с четырьмя комнатами стали более доступными для покупателей. Некоторые города, такие как Красноярск, Новосибирск и Барнаул, демонстрируют рост интереса к новым строительным проектам. В то же время в других регионах, включая Красноярск и Владивосток, наблюдается падение цен на новостройки, что создает интересные возможности для потенциальных покупателей. Фото: Скриншот с «Авито Недвижимости» Что касается средней площади квартир, то она, как следует из статистики, значительно увеличилась. Также на рынке стало больше студий, особенно в таких городах, как Омск и Барнаул. Напомним, ранее Город55 сообщал, что из-за новых комиссий, введенных банками, ипотека может стать менее доступной. Это, в свою очередь, может стать причиной роста цен на жилье в России. Новые комиссии на ипотеку: квартиры в России рискуют снова подорожать Узнать подробнее