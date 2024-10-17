Критический износ труб. В Омск на ремонт теплосетей приезжают из других районов

Вчера, 16 октября, напомним, в омских Нефтяниках сразу 80 домов оставили без отопления на весь день. Там проводили работы на теплосетях. Также губернатор совместно с сотрудниками Ростехнадзора и прокуратуры побывали на ТЭЦ-5, чтобы проверить, насколько все оборудование готово к зиме.