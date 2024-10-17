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Posted 17 октября, 05:50

Published 17 октября, 05:50

Modified 17 октября, 06:08

Updated 17 октября, 06:08

В Омске изношенные теплосети чинят сотрудники из других районов

Критический износ труб. В Омск на ремонт теплосетей приезжают из других районов

17 октября 2024, 05:50
Фото: Изображение Midjourney

В Омске изношенные теплосети чинят сотрудники из других районов

В АО «Тепловая компания» не хватает специалистов, чтобы оперативно устранять повреждения.

Как рассказали в пресс-службе омской «Тепловой компании», на сетях зафиксирован рост повреждений на 30% в сравнении с предыдущими годами. В некоторых случаях степень износа инфраструктуры достигает критических отметок, что ставит под угрозу подготовку к предстоящему отопительному сезону.

В компании стараются исправить положение всеми силами. По поручению губернатора в Омск были направлены 23 аварийные бригады из районов области, состоящие из 98 высококвалифицированных специалистов. Команды из таких районов, как Азовский, Исилькульский и Нововаршавский, объединили усилия с работниками «Омскоблводопровода» для оперативного восстановления поврежденных участков теплосети.

Не остались в стороне и городские службы: по указанию мэра Омска Сергея Шелеста были мобилизованы внутренние ресурсы. В работу включились компании «Транснефть-Западная Сибирь», «Омскэлектро», «Горэлектротранспорт» и ряд управляющих компаний, что позволило сформировать 12 бригад из 36 специалистов. Удалось устранить 92 повреждения и восстановить тепло и горячую воду в 430 домах.

Вчера, 16 октября, напомним, в омских Нефтяниках сразу 80 домов оставили без отопления на весь день. Там проводили работы на теплосетях. Также губернатор совместно с сотрудниками Ростехнадзора и прокуратуры побывали на ТЭЦ-5, чтобы проверить, насколько все оборудование готово к зиме.

Времени на работы все меньше. Омские ТЭЦ все еще не полностью готовы к зиме
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Теплоснабжение#Отопление#Отопительный сезон#Новости#Тепло#Печное отопление#Газовое отопление
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