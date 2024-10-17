Концерт омской группы «5УТРА» перенесли на следующий год

Posted 17 октября, 05:55
Published 17 октября, 05:55
Modified 17 октября, 06:09
Updated 17 октября, 06:09
В Омске концерт группы «5УТРА», который был запланирован на 25 октября, перенесли на 12 апреля. Мероприятие пройдет в ночном клубе «Ангар», время начала остается прежним — 19:00.
Хотя причины переноса не уточняются, организаторы уверяют, что все ранее приобретенные билеты останутся действительными. Покупателям не потребуется обменивать билеты или проходить дополнительную регистрацию для посещения концерта.
Ранее Город55 писал про попытку омских казаков сорвать выступление Дианы Арбениной и «Ночных снайперов» в Омске. Однако им это не удалось сделать, сейчас билеты почти полностью выкуплены.