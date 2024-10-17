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Posted 17 октября, 05:55

Published 17 октября, 05:55

Modified 17 октября, 06:09

Updated 17 октября, 06:09

Иллюстрация

Концерт омской группы «5УТРА» перенесли на следующий год

17 октября 2024, 05:55
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске концерт «5УТРА» перенесли на весну 2025 года

Время останется прежним, а приобретенные ранее билеты будут действительными.

В Омске концерт группы «5УТРА», который был запланирован на 25 октября, перенесли на 12 апреля. Мероприятие пройдет в ночном клубе «Ангар», время начала остается прежним — 19:00.

Хотя причины переноса не уточняются, организаторы уверяют, что все ранее приобретенные билеты останутся действительными. Покупателям не потребуется обменивать билеты или проходить дополнительную регистрацию для посещения концерта.

Ранее Город55 писал про попытку омских казаков сорвать выступление Дианы Арбениной и «Ночных снайперов» в Омске. Однако им это не удалось сделать, сейчас билеты почти полностью выкуплены.

Билеты раскуплены. Омские казаки не смогли отменить концерт Арбениной
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#Кристина Антоносян#Омск#Казаки#Билеты#Новости#Концерт#Ночной клуб#5УТРА#Город55#Перенос
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