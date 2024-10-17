Контрафакт течет рекой. Российский авторынок заполонили поддельные запчасти и масла

Posted 17 октября, 12:53
Published 17 октября, 12:53
Modified 17 октября, 12:55
Updated 17 октября, 12:55
В 2022 году Россию покинули все крупные производители моторных масел — среди них, например, Mobil и Shell. Однако автовладельцы до сих пор могут встретить и приобрести их продукцию в магазинах. В опасности те, кто гонится за дешевыми товарами и думает, что канистру масла MOBIL действительно можно взять за 3,5 тысячи рублей. Однако поддельные масла, как сообщают «Новые известия», продают и за дорого. Обезопасить себя можно, проверив товар и отсканировав QR-код.
По словам автоинженера Дмитрия Даньшова, после ухода производителей масел из нашей страны наступил настоящий хаос. Подделки в Россию не только завозят из других стран, но и производят прямо у нас. Эксперт советует приобретать масла европейских брендов второго эшелона, которые в силу не слишком большой известности, не подделывают, либо масла российского производства.
Более неоднозначная ситуация возникла с запчастями для автомобилей. Контрафакт в нашей стране — это часто качественный товар, который произвел сам поставщик, продал его где-то, но на территорию России он попал без одобрения поставщика. Подделка же подразумевает, что вы получили какой-то другой товар. По мнению экспертов «Новых известий», подделки запчастей чаще можно встретить для отечественных авто.
Печально, что 100% гарантии, что вы не нарветесь на подделку, нет. В помощь разве что поиск сервиса, в котором будут работать специалисты, способные отличить оригинал от паленой запчасти. Кстати, для защиты авторынка от подделок глава Минпромторга Антон Алиханов предложил распространить на автокомпоненты систему маркировки «Честный знак». Правда, не все считают, что от этого будет реальная польза.