Контрафакт течет рекой. Российский авторынок заполонили поддельные запчасти и масла

В 2022 году Россию покинули все крупные производители моторных масел — среди них, например, Mobil и Shell. Однако автовладельцы до сих пор могут встретить и приобрести их продукцию в магазинах. В опасности те, кто гонится за дешевыми товарами и думает, что канистру масла MOBIL действительно можно взять за 3,5 тысячи рублей. Однако поддельные масла, как сообщают «Новые известия», продают и за дорого. Обезопасить себя можно, проверив товар и отсканировав QR-код.