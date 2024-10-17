Комитет Заксобрания Омской области по собственности рассмотрел новые законопроекты

Кроме того, комитет заслушал данные, предоставленные областным министерством имущественных отношений и Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии — на настоящий момент эти ведомства ведут работу над реализацией проекта наполнения ЕГРН необходимыми сведениями за последние два года, от успешной реализации которого зависит выполнение одного из поручений Президента РФ — «Национальной системы пространственных данных».