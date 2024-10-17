Комитет Заксобрания Омской области по собственности рассмотрел новые законопроекты

Posted 17 октября, 04:10
Published 17 октября, 04:10
Modified 17 октября, 04:12
Updated 17 октября, 04:12
Наиболее обсуждаемым депутатами стал проект закона, направленный на приведение областного законодательства в соответствии с федеральным — так, например, парламентарии одобрили и рекомендовали к принятию закон «Об управлении и распоряжении собственностью Омской области» №652-ОЗ.
Другой, не менее важной частью заседания, стало обсуждение вопроса о землях водного фонда РФ с позиции Омской области как субъекта РФ, с обзором необходимой правоприменительной практики, экспертных замечаний и соответствующего федерального законодательства.
Кроме того, комитет заслушал данные, предоставленные областным министерством имущественных отношений и Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии — на настоящий момент эти ведомства ведут работу над реализацией проекта наполнения ЕГРН необходимыми сведениями за последние два года, от успешной реализации которого зависит выполнение одного из поручений Президента РФ — «Национальной системы пространственных данных».
Отдельным предметом обсуждения стала реализация государственной программы, реализуемой в нашем регионе — «Управление общественными финансами и имуществом в Омской области». В частности, депутаты уделили внимание некоторым ее подпрограммам, касающимся управления земельными ресурсами и областным имуществом, а также планам стратегического развития АО «Тевризнефтегаз», специализирующегося на разработке Тевризского газоконденсатного месторождения.
Финальная часть заседания комитета по собственности была посвящена решению организационных вопросов — взаимодействию с Контрольно-счетной палатой Омской области и анализу предложений к работе комитета в будущем году.