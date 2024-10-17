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Posted 17 октября, 04:10

Published 17 октября, 04:10

Modified 17 октября, 04:12

Updated 17 октября, 04:12

Комитет Заксобрания Омской области по собственности рассмотрел новые законопроекты

Комитет Заксобрания Омской области по собственности рассмотрел новые законопроекты

17 октября 2024, 04:10
Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Омской области
В частности, парламентарии ознакомились с вопросами реализации проекта «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями» на период 2022–2024 года и новым законопроектом, регламентирующем управление областной собственностью.

Наиболее обсуждаемым депутатами стал проект закона, направленный на приведение областного законодательства в соответствии с федеральным — так, например, парламентарии одобрили и рекомендовали к принятию закон «Об управлении и распоряжении собственностью Омской области» №652-ОЗ.

Другой, не менее важной частью заседания, стало обсуждение вопроса о землях водного фонда РФ с позиции Омской области как субъекта РФ, с обзором необходимой правоприменительной практики, экспертных замечаний и соответствующего федерального законодательства.

Кроме того, комитет заслушал данные, предоставленные областным министерством имущественных отношений и Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии — на настоящий момент эти ведомства ведут работу над реализацией проекта наполнения ЕГРН необходимыми сведениями за последние два года, от успешной реализации которого зависит выполнение одного из поручений Президента РФ — «Национальной системы пространственных данных».

Газоконденсатное месторождениеГазоконденсатное месторождение
Газоконденсатное месторождение. Фото: gorod55.ru

Отдельным предметом обсуждения стала реализация государственной программы, реализуемой в нашем регионе — «Управление общественными финансами и имуществом в Омской области». В частности, депутаты уделили внимание некоторым ее подпрограммам, касающимся управления земельными ресурсами и областным имуществом, а также планам стратегического развития АО «Тевризнефтегаз», специализирующегося на разработке Тевризского газоконденсатного месторождения.

Финальная часть заседания комитета по собственности была посвящена решению организационных вопросов — взаимодействию с Контрольно-счетной палатой Омской области и анализу предложений к работе комитета в будущем году.

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#Илья Скобин#Политика#Недвижимость#Омск#Законодательство#Новости#Тевризнефтегаз#Государственная регистрация#Федеральное законодательство
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