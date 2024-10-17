Экстренная посадка: самолет «Сибири» с больным пассажиром прервал рейс в Омске

На борту находились 6 членов экипажа и 157 пассажиров. Посадка была успешно осуществлена в 17:24 по московскому времени. На момент приземления самолет находился в стабильном состоянии, и экипаж смог обеспечить безопасность всех пассажиров. Однако информация о состоянии больного пассажира в данный момент отсутствует.