Экстренная посадка: самолет «Сибири» с больным пассажиром прервал рейс в Омске

Posted 17 октября, 11:01
Published 17 октября, 11:01
Modified 17 октября, 11:03
Updated 17 октября, 11:03
16 октября на запасном аэродроме Омск самолет Airbus A320, выполнявший рейс SBI 5580 по маршруту Баку — Новосибирск (Толмачёво), совершил экстренную посадку. Причиной этого стало ухудшившееся состояние здоровья одного из пассажиров.
Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале «Авиаинцидент», в 17:08 по московскому времени экипаж воздушного судна, зарегистрированного под номером RA-73424 и эксплуатируемого авиакомпанией «Сибирь», сообщил о критической ситуации на борту. Капитан, осознавая всю серьезность обстоятельств, принял решение направиться на запасной аэродром в Омске, чтобы обеспечить пассажиру необходимую медицинскую помощь.
На борту находились 6 членов экипажа и 157 пассажиров. Посадка была успешно осуществлена в 17:24 по московскому времени. На момент приземления самолет находился в стабильном состоянии, и экипаж смог обеспечить безопасность всех пассажиров. Однако информация о состоянии больного пассажира в данный момент отсутствует.
Напомним, ранее Город55 сообщал, что самолет «Уральских авиалиний», совершивший аварийную посадку в поле у Новосибирска, начали разбирать. В поле воздушное судно простояло целый год.