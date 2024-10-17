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Posted 17 октября, 11:01

Published 17 октября, 11:01

Modified 17 октября, 11:03

Updated 17 октября, 11:03

Самолет «Сибири» экстренно сел в Омске из-за больного пассажира

Экстренная посадка: самолет «Сибири» с больным пассажиром прервал рейс в Омске

17 октября 2024, 11:01
Фото: 1MI

Самолет «Сибири» экстренно сел в Омске из-за больного пассажира

Самолет авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс Баку — Новосибирск, совершил экстренную посадку в Омске из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров.

16 октября на запасном аэродроме Омск самолет Airbus A320, выполнявший рейс SBI 5580 по маршруту Баку — Новосибирск (Толмачёво), совершил экстренную посадку. Причиной этого стало ухудшившееся состояние здоровья одного из пассажиров.

Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале «Авиаинцидент», в 17:08 по московскому времени экипаж воздушного судна, зарегистрированного под номером RA-73424 и эксплуатируемого авиакомпанией «Сибирь», сообщил о критической ситуации на борту. Капитан, осознавая всю серьезность обстоятельств, принял решение направиться на запасной аэродром в Омске, чтобы обеспечить пассажиру необходимую медицинскую помощь.

На борту находились 6 членов экипажа и 157 пассажиров. Посадка была успешно осуществлена в 17:24 по московскому времени. На момент приземления самолет находился в стабильном состоянии, и экипаж смог обеспечить безопасность всех пассажиров. Однако информация о состоянии больного пассажира в данный момент отсутствует.

Напомним, ранее Город55 сообщал, что самолет «Уральских авиалиний», совершивший аварийную посадку в поле у Новосибирска, начали разбирать. В поле воздушное судно простояло целый год.

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#Екатерина Тараленко#Самолет#Омск#Омская область#Пассажиры#Новости#Сибирь#Инцидент#Авиакомпания#Экстренная посадка#Медицинская помощь
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