Экс-первая леди Франции прошлась по подиуму на шоу Victoria's Secret в нижнем белье

С Николя Саркози модель познакомилась в 2007, а через год на одной из пресс-конференций бывший президент Франции намекнул, что собирается жениться на Карле. Так и произошло. В феврале 2008 года пара сыграла свадьбу. В октябре 2011 Карла Бруни родила дочь Джулию.