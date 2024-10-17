Экс-первая леди Франции прошлась по подиуму на шоу Victoria's Secret в нижнем белье

Posted 17 октября, 10:32
Published 17 октября, 10:32
Modified 17 октября, 10:34
Updated 17 октября, 10:34
Вчера ночью в Нью-Йорке прошел первый за шесть лет показ Victoria's Secret. В легендарном шоу приняли участие многие именитые модели: Белла и Джиджи Хадид, Ирина Шейк, Тейлор Хилл, Адриана Лима, Кейт Мосс и другие. Звездой показа также стала 21-летняя россиянка Виктория Евсеева, которая дефилировала в лавандовом образе, его дополнением стали переливающиеся в свете софитов крылья.
На подиум также вышла 56-летняя Карла Бруни — бывшая первая леди Франции, жена экс-президента Николя Саркози. Несмотря на богатый модельный опыт, она стала «ангелом» Victoria's Secret только сейчас. К зрителям Бруни вышла в прозрачном кружевном комбинезоне и корсете с декольте. Дополнением образа стали серебристые серьги и черные крылья в виде сердца.
Поклонники супермодели и пользователи сети восхитились Карлой и поддержали ее решение выйти на подиум, назвав его смелым, а саму модель — образцом для подражания.
«Возраст — это просто цифра. Ты божественна!»
«Мой пример для подражания! Самый красивый ангел»
«Чудесная Карла! Ваша фигура обворожительна!» — пишут зрители.
Свой выход прокомментировала и сама Карла Бруни. Модель рассказала, что была рада стать частью этого шоу.
«В моем возрасте?! Это очень волнующе и очень ошеломляюще, правда. Потому что, знаете ли, никто не привыкает к подиуму, как бы долго он этим ни занимался. Огромное спасибо Victoria's Secret за то, что подарили мне новые крылья в моем почтенном возрасте», — передает слова Карлы издание Page Six Style.
Карла Бруни родилась в 1967 году и начала карьеру модели в 19 лет. Помимо моделинга, она занималась актерским мастерством и даже исполняла собственные песни. Интересно, что до брака с президентом Бруни выпустила два музыкальных альбома.
С Николя Саркози модель познакомилась в 2007, а через год на одной из пресс-конференций бывший президент Франции намекнул, что собирается жениться на Карле. Так и произошло. В феврале 2008 года пара сыграла свадьбу. В октябре 2011 Карла Бруни родила дочь Джулию.
Источник: The Voice