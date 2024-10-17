Экс-мэр Омска Оксана Фадина жестко высказалась о новом бренде SHAMAN «Я русский»

Posted 17 октября, 11:39
Published 17 октября, 11:39
Modified 17 октября, 11:59
Updated 17 октября, 11:59
Бывший мэр Омска Оксана Фадина прокомментировала идею нового проекта Ярослава Дронова (SHAMAN): исполнитель хочет запустить собственный бренд под названием «Я русский». Согласно данным Роспатента, он сможет продавать алкогольные напитки, гели для волос и секс-игрушки.
Такая идея шокировала Фадину. По мнению бывшей градоначальницы, эта затея — «не самый лучший носитель для выражения национальной гордости».
«Какая-то сомнительная связь. Не нравится мне образ человека с таким „флаконом“ в руках на фотографии в социальных сетях и надписью, которая по сути своей уже звучит гордо. И в таком „партнерстве“ это духовно статус обесценивает. Русский — это про другое», — подчеркнула Фадина в своем телеграм-канале.
Такой же позиции придерживаются и пользователи сети. По их мнению,
«Какой-то откат в 90-е. Тогда была водка смирнофф и прочее. Так долго искоренялся этот флер. Столько сил вложено в популяризацию ЗОЖ. Почему, например, он не продает спортивную атрибутику под своим логотипом, что он собирается культивировать…» — задаются вопросом омичи.
Одна из подписчиц телеграм-канала Фадиной и вовсе заявила, что никогда не чувствовала искренности в артисте, а теперь разочаровалась еще больше.
«Не знаю почему, но я искренности в этом артисте никогда не чувствовала. Теперь вот это. Сложно поверить, что человек любит свою Родину, используя свою популярность таким образом», — написала девушка.
Напомним, что недавно SHAMAN развелся со второй женой Еленой Мартыновой, об этом певец сообщил в своих соцсетях. Известно, что причиной расставания стал наряженный график Дронова. Супруги остались друзьями и не держат обид друг на друга.