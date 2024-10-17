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Posted 17 октября, 11:39

Published 17 октября, 11:39

Modified 17 октября, 11:59

Updated 17 октября, 11:59

Оксана Фадина

Экс-мэр Омска Оксана Фадина жестко высказалась о новом бренде SHAMAN «Я русский»

17 октября 2024, 11:39
Фото: Соцсети
Оксана Фадина
Фадина уверена, что создание собственного бренда, который позволит артисту продавать алкоголь и секс-игрушки, противоречит национальной гордости.

Бывший мэр Омска Оксана Фадина прокомментировала идею нового проекта Ярослава Дронова (SHAMAN): исполнитель хочет запустить собственный бренд под названием «Я русский». Согласно данным Роспатента, он сможет продавать алкогольные напитки, гели для волос и секс-игрушки.

Такая идея шокировала Фадину. По мнению бывшей градоначальницы, эта затея — «не самый лучший носитель для выражения национальной гордости».

«Какая-то сомнительная связь. Не нравится мне образ человека с таким „флаконом“ в руках на фотографии в социальных сетях и надписью, которая по сути своей уже звучит гордо. И в таком „партнерстве“ это духовно статус обесценивает. Русский — это про другое», — подчеркнула Фадина в своем телеграм-канале.
Заявка на брендЗаявка на бренд
Заявка на бренд. Фото: РИА Новости

Такой же позиции придерживаются и пользователи сети. По их мнению,

«Какой-то откат в 90-е. Тогда была водка смирнофф и прочее. Так долго искоренялся этот флер. Столько сил вложено в популяризацию ЗОЖ. Почему, например, он не продает спортивную атрибутику под своим логотипом, что он собирается культивировать…» — задаются вопросом омичи.

Одна из подписчиц телеграм-канала Фадиной и вовсе заявила, что никогда не чувствовала искренности в артисте, а теперь разочаровалась еще больше.

«Не знаю почему, но я искренности в этом артисте никогда не чувствовала. Теперь вот это. Сложно поверить, что человек любит свою Родину, используя свою популярность таким образом», — написала девушка.
Ярослав ДроновЯрослав Дронов
Ярослав Дронов. Фото: Соцсети

Напомним, что недавно SHAMAN развелся со второй женой Еленой Мартыновой, об этом певец сообщил в своих соцсетях. Известно, что причиной расставания стал наряженный график Дронова. Супруги остались друзьями и не держат обид друг на друга.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Россия#Развлечения#Новости#КЦ
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