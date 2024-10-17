Дорожная трагедия: главу поселения в Омской области обвиняют в гибели человека

Posted 17 октября, 11:55
Published 17 октября, 11:55
Modified 17 октября, 12:02
Updated 17 октября, 12:02
В Полтавский районный суд Омской области поступило уголовное дело: глава Еремеевского сельского поселения обвиняется в неисполнении своих должностных обязанностей. По версии следствия, это привело к гибели человека. Дело возбуждено по 2ч. 293ст. УК РФ. Это деяние связано с халатностью и недобросовестным исполнением служебных обязанностей, что в итоге повлекло за собой человеческую жертву.
Согласно материалам дела, инцидент произошел 20 июня 2024 года, когда по указанию главы поселения была организована закупка отсевного щебня. Этот материал был доставлен и выгружен на проезжей части улицы Победы в деревне Коконовка, что создало препятствия для движения транспортных средств.
Следствие утверждает, что после выгрузки щебня глава поселения не предпринял необходимых мер для обеспечения безопасности на дороге. Он не организовал установку временных дорожных знаков и ограждений, которые должны предупреждать водителей о проведении работ и наличии препятствий на проезжей части. Это бездействие стало причиной смертельного ДТП. Ночью с 20 на 21 июня 2024 года на указанной проезжей части произошло дорожно-транспортное происшествие. Мотоциклист, мужчина 1971 года рождения, не заметил насыпь щебня и совершил наезд на нее. В результате удара мотоцикл опрокинулся, и водитель скончался на месте происшествия.
Напомним, что ранее Город55 сообщал, что глава Полтавского района Александр Милашенко ушел в отставку после скандала с ДТП.