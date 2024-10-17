Дорожная трагедия: главу поселения в Омской области обвиняют в гибели человека

Следствие утверждает, что после выгрузки щебня глава поселения не предпринял необходимых мер для обеспечения безопасности на дороге. Он не организовал установку временных дорожных знаков и ограждений, которые должны предупреждать водителей о проведении работ и наличии препятствий на проезжей части. Это бездействие стало причиной смертельного ДТП. Ночью с 20 на 21 июня 2024 года на указанной проезжей части произошло дорожно-транспортное происшествие. Мотоциклист, мужчина 1971 года рождения, не заметил насыпь щебня и совершил наезд на нее. В результате удара мотоцикл опрокинулся, и водитель скончался на месте происшествия.