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Posted 17 октября, 05:40

Published 17 октября, 05:40

Modified 17 октября, 05:42

Updated 17 октября, 05:42

Здание гимназии на 3-й Транспортной

Доросла до 3-го этажа. Омичам показали, как отстраивают гимназию на 3-й Транспортной

17 октября 2024, 05:40
Фото: Телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста
Здание гимназии на 3-й Транспортной

Омичам показали, как заново отстраивают проблемную гимназию на 3-й Транспортной

К 2025 году строителям необходимо закрыть тепловой контур здания. На объекте работает местная компания «Домострой».

Сегодня, 17 октября, мэр Сергей Шелест рассказал, что гимназия №88, которую в конце марта этого года начали разбирать, «доросла» до 3-го этажа.

Капремонтом здания на 3-й Транспортной, а, по сути, практически строительством с нуля занимается омская компания «Домострой». На проблемном объекте теперь каждый день работает около 80 человек. К концу года подрядчик рассчитывает закрыть тепловой контур.

Гимназия на 3-й ТранспортнойГимназия на 3-й Транспортной
Гимназия на 3-й ТранспортнойГимназия на 3-й Транспортной
Гимназия на 3-й Транспортной. Фото: Телеграм-канал мэра Сергея Шелеста

По словам мэра, в подвале гимназии наконец-то появился нормальный бетонный пол, раньше же на его месте просто была земля. После завершения капремонта образовательное учреждение сможет использовать подвал для технических нужд.

Напомним, что само строительство из-за незапланированного изначально демонтажа здания подорожало — со 163,4 млн до 381 млн рублей. Полностью гимназия будет готова только в 2025 году.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Школа#Строительство#Капремонт#Подрядчик#Новости
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