Доросла до 3-го этажа. Омичам показали, как отстраивают гимназию на 3-й Транспортной

Posted 17 октября, 05:40
Published 17 октября, 05:40
Modified 17 октября, 05:42
Updated 17 октября, 05:42
Сегодня, 17 октября, мэр Сергей Шелест рассказал, что гимназия №88, которую в конце марта этого года начали разбирать, «доросла» до 3-го этажа.
Капремонтом здания на 3-й Транспортной, а, по сути, практически строительством с нуля занимается омская компания «Домострой». На проблемном объекте теперь каждый день работает около 80 человек. К концу года подрядчик рассчитывает закрыть тепловой контур.
По словам мэра, в подвале гимназии наконец-то появился нормальный бетонный пол, раньше же на его месте просто была земля. После завершения капремонта образовательное учреждение сможет использовать подвал для технических нужд.
Напомним, что само строительство из-за незапланированного изначально демонтажа здания подорожало — со 163,4 млн до 381 млн рублей. Полностью гимназия будет готова только в 2025 году.