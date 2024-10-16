Зрители остались в бешенстве после первого за шесть лет показа Victoria's Secret

Еще несколько интересных деталей: впервые в истории шоу его продюсерами стали женщины, пишет модное издание mur. Речь идет о директоре по дизайну бренда Джени Шаффер и исполнительном вице-президенте по маркетингу Саре Сильвестр. Кроме того, в показе все же приняли участие плюс-сайз модели, такие как Палома Эльсессер и Эшли Грэм.