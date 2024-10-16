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Posted 16 октября, 11:04

Published 16 октября, 11:04

Modified 16 октября, 11:07

Updated 16 октября, 11:07

Открытие показа

Зрители остались в бешенстве после первого за шесть лет показа Victoria's Secret

16 октября 2024, 11:04
Фото: ELLE
Открытие показа
По мнению пользователей, уровень показа снизился, так как именитый бренд изменил привычные стандарты из-за западных тенденций.

Сегодня ночью в Нью-Йорке прошел модный показ Victoria's Secret. Это шоу стало первым после шести лет перерыва. Напомним, что бренд приостановил показы в 2019 году, причиной стало несоответствие формата западным стандартам. В частности, зрители жаловались, что на подиуме не дефилируют плюс-сайз модели, а девушки сильно оголены.

В показе нового формата приняли участие именитые модели: Белла и Джиджи Хадид, Ирина Шейк, Тейлор Хилл, Адриана Лима, Кейт Мосс и другие. На подиум также поднялась 21-летняя россиянка Виктория Евсеева, которая стала ангелом Victoria's Secret впервые.

Виктория ЕвсееваВиктория Евсеева
Виктория Евсеева. Фото: MUR

Еще несколько интересных деталей: впервые в истории шоу его продюсерами стали женщины, пишет модное издание mur. Речь идет о директоре по дизайну бренда Джени Шаффер и исполнительном вице-президенте по маркетингу Саре Сильвестр. Кроме того, в показе все же приняли участие плюс-сайз модели, такие как Палома Эльсессер и Эшли Грэм.

Однако не все фанаты оценили резкую смену стандартов бренда. Многие зрители посчитали, что Victoria's Secret «снизила производственные стандарты и стремится удовлетворить требования современной социальной повестки на Западе». В пример пользователи сети приводят модель-трансгендера* Алекс Консани, которая также стала ангелом и вышла на подиум.

«Что случилось со специальными декорациями для каждого образа, крупным планом образов, хаосом за кулисами? Давайте вернемся к нашим корням!» — написал один из зрителей, его слова передает Daily Mail.
Тайра БэнксТайра Бэнкс
Кэндис СвейнполКэндис Свейнпол
Открытие показаОткрытие показа
Тайра Бэнкс. Фото: ELLE

Пользователям не понравилось и то, что вместо реальных аплодисментов в зале были слышны записанные звуки. По мнению общественности, из-за этого модный показ стал бездушным и фальшивым.

Источник: газета «Известия», mur

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