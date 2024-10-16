gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября, 02:42

Published 16 октября, 02:42

Modified 16 октября, 09:10

Updated 16 октября, 09:10

Иллюстрация

Жители Омска тратят на подготовку авто к зиме около 18 тысяч рублей

16 октября 2024, 02:42
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Омичи рассказали, во сколько обходится подготовка авто к зиме

Жители сообщили, сколько они готовы инвестировать в свой автомобиль для подготовки к зиме.

Как рассказали эксперты Авито Авто, в Омске на подготовке автомобиля к зиме омичи тратят в среднем 18 тысяч рублей. Большинство омичей (60%) планируют завершить все необходимые приготовления к концу октября.

Опрос среди 5000 российских автовладельцев показал, что 56% водителей — это мужчины, а женщины — 46%. Наиболее активные автовладельцы находятся в возрастной группе от 25 до 44 лет. С удовольствием тратят деньги на зимнюю подготовку женщины, в среднем это 22 651 рубль, а мужчины стараются экономить и у них выходит около 17 593 рублей.

Дороже всего обходится поменять летние шины на зимние, отмечают 86% респондентов. Деньги нужны для того, чтобы поменять жидкость для стеклоомывателя, а в двигателе поменять масло. Примерно 54% жителей Омска планируют проверить аккумулятор, а 35% — заменить дворники и пройти диагностику системы отопления.

Погода в этом году выдалась снежная, поэтому треть респондентов рассказала о намерениях приобрести щетки для чистки автомобилей и скребки для льда, а 17% планируют купить лопаты для снега. О выгодных акциях и скидках омичи чаще всего узнают от знакомых, но реклама на маркетплейсах тоже помогает.

Как рассказали Городу55 сами автомобилисты, сейчас идет сезон «переобувки» авто, из-за чего на СТО для этой процедуры большие очереди. Если же поменять шины раньше положенного, то можно стереть подшипники, а позже — создать опасную ситуацию. Поэтому горожане терпеливо ожидают очереди. Напомним, что в Омске ожидается снегопад, температура воздуха составит порядка +5… +6 на протяжении всей рабочей недели.

В Омской области резко похолодает до -10 градусов, регион завалит снегом
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Снегопад#Омск#Омская область#Новости#Температура#Непогода#Шины#Автомобили#Дворники
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика