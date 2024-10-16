Жители Омска тратят на подготовку авто к зиме около 18 тысяч рублей

Posted 16 октября, 02:42
Published 16 октября, 02:42
Modified 16 октября, 09:10
Updated 16 октября, 09:10
Как рассказали эксперты Авито Авто, в Омске на подготовке автомобиля к зиме омичи тратят в среднем 18 тысяч рублей. Большинство омичей (60%) планируют завершить все необходимые приготовления к концу октября.
Опрос среди 5000 российских автовладельцев показал, что 56% водителей — это мужчины, а женщины — 46%. Наиболее активные автовладельцы находятся в возрастной группе от 25 до 44 лет. С удовольствием тратят деньги на зимнюю подготовку женщины, в среднем это 22 651 рубль, а мужчины стараются экономить и у них выходит около 17 593 рублей.
Дороже всего обходится поменять летние шины на зимние, отмечают 86% респондентов. Деньги нужны для того, чтобы поменять жидкость для стеклоомывателя, а в двигателе поменять масло. Примерно 54% жителей Омска планируют проверить аккумулятор, а 35% — заменить дворники и пройти диагностику системы отопления.
Погода в этом году выдалась снежная, поэтому треть респондентов рассказала о намерениях приобрести щетки для чистки автомобилей и скребки для льда, а 17% планируют купить лопаты для снега. О выгодных акциях и скидках омичи чаще всего узнают от знакомых, но реклама на маркетплейсах тоже помогает.
Как рассказали Городу55 сами автомобилисты, сейчас идет сезон «переобувки» авто, из-за чего на СТО для этой процедуры большие очереди. Если же поменять шины раньше положенного, то можно стереть подшипники, а позже — создать опасную ситуацию. Поэтому горожане терпеливо ожидают очереди. Напомним, что в Омске ожидается снегопад, температура воздуха составит порядка +5… +6 на протяжении всей рабочей недели.