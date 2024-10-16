Жители Омска тратят на подготовку авто к зиме около 18 тысяч рублей

Опрос среди 5000 российских автовладельцев показал, что 56% водителей — это мужчины, а женщины — 46%. Наиболее активные автовладельцы находятся в возрастной группе от 25 до 44 лет. С удовольствием тратят деньги на зимнюю подготовку женщины, в среднем это 22 651 рубль, а мужчины стараются экономить и у них выходит около 17 593 рублей.