Защита будущих матерей: в Омской области введут штрафы за давление на беременных

В пояснительной записке к законопроекту отмечаются тревожные цифры, касающиеся рождаемости в Омской области. По данным Росстата, за последние десять лет количество новорожденных сократилось почти на 50%. Местные власти связывают это падение с высокими показателями абортов. В 2023 году в регионе было зарегистрировано 2,3 тысячи абортов, среди которых 28 случая касаются несовершеннолетних девушек. При этом в первом полугодии 2024 года женщины решились на прерывание беременности по собственному желанию в тысяче случае.