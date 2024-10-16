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Posted 16 октября, 09:28

Published 16 октября, 09:28

Modified 16 октября, 09:30

Updated 16 октября, 09:30

В Омске инициируют законопроект, чтобы остановить растущее количество абортов

Защита будущих матерей: в Омской области введут штрафы за давление на беременных

16 октября 2024, 09:28
Фото: 1MI

В Омске инициируют законопроект, чтобы остановить растущее количество абортов

Правительство представило законопроект, который направлен на защиту женщин от давления по поводу прерывания беременности. Обсуждение инициативы, предусматривающей значительные штрафы за склонение к абортам, намечено на 24 октября.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко анонсировал новый законопроект, цель которого — запретить давление на женщин с намерением заставить их прекратить беременность. Обсуждение этого документа состоится 24 октября на заседании Законодательного собрания региона. Проект был подготовлен министерством здравоохранения области и включает в себя введение штрафных санкций для тех, кто пытается склонить будущих матерей к абортам.

Согласно предложенным мерам, физические лица, нарушающие новый закон, могут быть оштрафованы на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. На юридических лиц планируется наложить более серьезные штрафы — от 100 до 200 тысяч рублей. Для того чтобы такие меры стали обязательными, необходимо внести изменения в кодекс об административных правонарушениях, с тем чтобы возможность применения этих штрафов была правоприменима.

Определение «склонение к аборту» охватывает различные методы, которые могут быть использованы для принуждения женщин к прерыванию беременности. Это может включать в себя уговоры, подкуп, обман и другие действия, направленные на давление. Важно отметить, что если врач информирует пациентку о наличии медицинских или социальных показаний, например, в ситуациях, связанных с насилием, это не будет считаться преступным склонением.

В пояснительной записке к законопроекту отмечаются тревожные цифры, касающиеся рождаемости в Омской области. По данным Росстата, за последние десять лет количество новорожденных сократилось почти на 50%. Местные власти связывают это падение с высокими показателями абортов. В 2023 году в регионе было зарегистрировано 2,3 тысячи абортов, среди которых 28 случая касаются несовершеннолетних девушек. При этом в первом полугодии 2024 года женщины решились на прерывание беременности по собственному желанию в тысяче случае.

Напомним, что жители Омска уже высказывались по поводу решения о введении штрафов для тех, кто склоняет беременных женщин к аборту.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Минздрав#Штрафы#Губернатор#Новости#Законопроект#Женщины#Аборт
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