Времени на работы все меньше. Омские ТЭЦ все еще не полностью готовы к зиме

Posted 16 октября, 11:51
Published 16 октября, 11:51
Modified 16 октября, 12:30
Updated 16 октября, 12:30
Сегодня губернатор Виталий Хоценко, мэр Сергей Шелест, а также сотрудники прокуратуры и Ростехнадзора оценили готовность ТЭЦ-5 к зиме. Экскурсию по объекту им провел руководитель АО «ТГК-11» Олег Хилько.
Хилько рассказал, какие нарушения осталось устранить до прихода холодов. По его словам, сейчас работа продвигается намного активнее, чем в прошлом году, когда тысячи омичей остались без тепла в 30-градусный мороз. Отметим, что и сумма, предназначенная для ремонта всех неполадок, немаленькая — более 4 млрд рублей.
«Все мы помним ситуацию, которая сложилась в декабре, когда котлы не выдержали сильных морозов вышли из строя. Такое не должно повториться. Теплогенерирующая компания должна быть готова к любым сюрпризам погоды», — подчеркнул глава региона в своем телеграм-канале.
Во время встречи с гостями директор ТГК-11 также рассказал, что в этом году на трех ТЭЦ города начали ремонтировать все 22 котлоагрегата, на пяти из них работы все еще идут.
«Ремонт будет завершен до наступления пиковых температур наружного воздуха. При этом, действующего оборудования достаточно для соблюдения температурного графика», — заверил Хилько.
Напомним, что зимой прошлого года омичи замерзали не только на улице, но и дома. Из-за многочисленных аварий на ТЭЦ, жители разных районов города остались без отопления в сильные морозы.