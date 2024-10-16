Времени на работы все меньше. Омские ТЭЦ все еще не полностью готовы к зиме

Хилько рассказал, какие нарушения осталось устранить до прихода холодов. По его словам, сейчас работа продвигается намного активнее, чем в прошлом году, когда тысячи омичей остались без тепла в 30-градусный мороз. Отметим, что и сумма, предназначенная для ремонта всех неполадок, немаленькая — более 4 млрд рублей.