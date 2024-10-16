gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября, 02:56

Published 16 октября, 02:56

Modified 16 октября, 04:41

Updated 16 октября, 04:41

В Омске объявили опасный режим неблагоприятных метеоусловий первой степени

Вредно дышать. В Омске в очередной раз объявили режим НМУ первой степени опасности

16 октября 2024, 02:56
Фото: 1MI

В Омске объявили опасный режим неблагоприятных метеоусловий первой степени

Вредные примеси в воздухе медленно рассеиваются, а предприятия переводят на более тихий режим работы.

Как рассказали в Обь-Иртышском УГМС, в Омске вновь объявили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Он действует до 11:00 16 октября. Вводят, кстати, «режим черного неба» уже третий день подряд.

Это означает, что на территории города Омска и Омской области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

По данным синоптиков, сегодня, 16 октября, днем температура воздуха составит +4…+9°C. Осадков не ожидается, на дорогах возможен гололед.

Ранее Город55 писал про стоимость подготовки машины к зиме в Омской области. Самая большая забота для автолюбителей — смена шина на зимние.

Жители Омска тратят на подготовку авто к зиме около 18 тысяч рублей
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Омская область#Новости#Гололедица#Туман#Температура#Осадки#Ветер#Режим нму#Изморозь#Метеоусловия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика