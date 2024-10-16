Вредно дышать. В Омске в очередной раз объявили режим НМУ первой степени опасности

Posted 16 октября, 02:56
Published 16 октября, 02:56
Modified 16 октября, 04:41
Updated 16 октября, 04:41
Как рассказали в Обь-Иртышском УГМС, в Омске вновь объявили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Он действует до 11:00 16 октября. Вводят, кстати, «режим черного неба» уже третий день подряд.
Это означает, что на территории города Омска и Омской области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
По данным синоптиков, сегодня, 16 октября, днем температура воздуха составит +4…+9°C. Осадков не ожидается, на дорогах возможен гололед.
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