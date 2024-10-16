Вернулся с СВО. Омскую поликлинику возглавил молодой врач

Posted 16 октября, 06:40
Published 16 октября, 06:40
Modified 16 октября, 06:42
Updated 16 октября, 06:42
В Омске БСМП №2 получила нового заведующего — Алексея Касаткина. Этот молодой, но уже опытный врач, который недавно вернулся с передовой, готов внести свои знания и навыки, приобретенные в условиях боевых действий, в работу медицинского учреждения. О назначении сообщил руководитель регионального минздрава Дмитрий Маркелов.
Касаткин завершил обучение в ординатуре в 2021 году, после чего начал свою профессиональную карьеру в Больнице скорой медицинской помощи №2, где работал в качестве травматолога-ортопеда. Однако вскоре он принял решение добровольно участвовать в специальной военной операции. На передовой он служил в мобильном госпитале, где оказывал помощь до 200 раненым бойцам ежедневно. Его работа не ограничивалась лишь обработкой ранений; он также проводил сложные операции.
За время службы Алексей был удостоен нескольких наград, среди которых медали «За помощь в бою» и «За помощь СВО», а также две медали «За спасение погибавших».
После демобилизации в сентябре этого года Касаткин прошел курсы повышения квалификации в Омском государственном медицинском университете, что позволило ему обновить свои знания и подготовиться к новой роли в гражданской медицине.
Напомним, что в Омске врачи спасли женщину, у которой прекратилось кровоснабжение одного из полушарий мозга. Специалисты из МЧС №4 оперативно выявили причину ухудшения её состояния и успешно устранили проблему.