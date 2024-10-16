Вернулся с СВО. Омскую поликлинику возглавил молодой врач

Касаткин завершил обучение в ординатуре в 2021 году, после чего начал свою профессиональную карьеру в Больнице скорой медицинской помощи №2, где работал в качестве травматолога-ортопеда. Однако вскоре он принял решение добровольно участвовать в специальной военной операции. На передовой он служил в мобильном госпитале, где оказывал помощь до 200 раненым бойцам ежедневно. Его работа не ограничивалась лишь обработкой ранений; он также проводил сложные операции.