В Омской области резко похолодает до -10 градусов, регион завалит снегом

Так, в понедельник и вторник, 21 и 22 октября, синоптики обещают +6 градусов, а уже в среду, 23 октября, столбик термометра днем резко опустится до -2 градусов, ночью — до -10. А к вечеру четверга, 24 октября, регион частично накроет мощный снежный циклон. Осадки ожидаются до воскресенья, 27 октября. Температура воздуха в эти дни будет в пределах +1… +4 градусов.