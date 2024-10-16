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Posted 16 октября, 02:05

Published 16 октября, 02:05

Modified 16 октября, 07:41

Updated 16 октября, 07:41

В Омской области резко похолодает до -10 градусов, регион завалит снегом

В Омской области резко похолодает до -10 градусов, регион завалит снегом

16 октября 2024, 02:05
Фото: 1MI
Такая погода ждет омичей на следующей неделе.

По данным сервиса Ventusky, всю эту неделю в Омской области будет стабильно +5… +6 градусов, осадков не прогнозируют. Однако с 21 по 27 октября жителей региона снова ждут температурные качели.

Так, в понедельник и вторник, 21 и 22 октября, синоптики обещают +6 градусов, а уже в среду, 23 октября, столбик термометра днем резко опустится до -2 градусов, ночью — до -10. А к вечеру четверга, 24 октября, регион частично накроет мощный снежный циклон. Осадки ожидаются до воскресенья, 27 октября. Температура воздуха в эти дни будет в пределах +1… +4 градусов.

На Омскую область обрушится мощнейший в России снежный циклон
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#Ольга Скворцова#Погода#Снегопад#Омск#Омская область#Циклон#Температура#Осадки#Синоптики
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