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Posted 16 октября, 12:34

Published 16 октября, 12:34

Modified 16 октября, 12:40

Updated 16 октября, 12:40

В омских Нефтяниках неизвестный устроил стрельбу по людям: правда или фейк

В омских Нефтяниках неизвестный устроил стрельбу по людям: правда или фейк

16 октября 2024, 12:34
Фото: 1MI
Об этом омичи сообщили в соцсетях. Узнали в полиции, что произошло.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В социальных сетях омичи сообщают, что в Нефтяниках неизвестный якобы открыл огонь по людям. По информации из паблика «Твой Омск» в соцсети «ВКонтакте», инцидент со стрельбой произошел на Энергетиков, 66а.

Город55 обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Омской области. В полиции опровергли информацию из соцсетей.

«Была конфликтная ситуация, но никто огня не открывал. Оружия у участников конфликта не было», — рассказали правоохранители.

Отметим, что это уже не первый раз, когда в Сети распространяется фейковая информация. Ранее сообщалось, что злоумышленники, представляясь сотрудниками МВД, ходят по квартирам омичей и грабят их. Однако выяснилось, что на самом деле в полицию подобных заявлений не поступало, сообщения о подобных действиях назвали недостоверными.

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#Ольга Скворцова#Оружие#Полиция#Омск#Соцсети#Стрельба#Нефтяники#Конфликт
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