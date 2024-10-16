В омских Нефтяниках неизвестный устроил стрельбу по людям: правда или фейк

Posted 16 октября, 12:34
Published 16 октября, 12:34
Modified 16 октября, 12:40
Updated 16 октября, 12:40
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
В социальных сетях омичи сообщают, что в Нефтяниках неизвестный якобы открыл огонь по людям. По информации из паблика «Твой Омск» в соцсети «ВКонтакте», инцидент со стрельбой произошел на Энергетиков, 66а.
Город55 обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Омской области. В полиции опровергли информацию из соцсетей.
«Была конфликтная ситуация, но никто огня не открывал. Оружия у участников конфликта не было», — рассказали правоохранители.
Отметим, что это уже не первый раз, когда в Сети распространяется фейковая информация. Ранее сообщалось, что злоумышленники, представляясь сотрудниками МВД, ходят по квартирам омичей и грабят их. Однако выяснилось, что на самом деле в полицию подобных заявлений не поступало, сообщения о подобных действиях назвали недостоверными.