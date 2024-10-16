В омских Нефтяниках неизвестный устроил стрельбу по людям: правда или фейк

Отметим, что это уже не первый раз, когда в Сети распространяется фейковая информация. Ранее сообщалось, что злоумышленники, представляясь сотрудниками МВД, ходят по квартирам омичей и грабят их. Однако выяснилось, что на самом деле в полицию подобных заявлений не поступало, сообщения о подобных действиях назвали недостоверными.