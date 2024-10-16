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Posted 16 октября, 04:50

Published 16 октября, 04:50

Modified 16 октября, 04:52

Updated 16 октября, 04:52

В Омске определили 50 улиц, на которых появятся платные парковки

В Омске организуют платные парковки на 50 улицах

16 октября 2024, 04:50
Фото: gorod55.ru

В Омске определили 50 улиц, на которых появятся платные парковки

К апрелю планируется найти концессионера, который должен будет разобраться с деталями.

Завтра, 17 октября, в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Один из пунктов повестки связан с проблемой парковок: при администрации действует рабочая группа по совершенствованию парковочных пространств, и она, как выяснилось, определила зону, в которой появятся платные парковки на первом этапе.

Речь о 50 улицах в центре города, в числе которых Красный Путь, улицы Фрунзе и Гагарина, проспект Карла Маркса, Партизанская, Бударина, Маршала Жукова.

«Администрацией города Омска планируется заключение концессионного соглашения на обустройство платных парковок», — уточняется в письме за подписью мэра Омска Сергея Шелеста на имя главы комитета Юрия Арчибасова.

Найти концессионера должны к 1 апреля 2025 года. Именно ему предстоит разработать новые проекты дорожного движения по 50 улицам с определением мест парковок — платных и бесплатных. Концессионер должен будет содержать парковки в порядке круглый год.

Напомним: в начале года представители мэрии рассказали в Горсовете, что пока происходит только освоение нового для Омска формата — платной парковки. По итогам первых попыток станет понятно, нужно ли масштабировать этот опыт.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Горсовет#Парковки
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