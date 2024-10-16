В Омске организуют платные парковки на 50 улицах

Posted 16 октября, 04:50
Published 16 октября, 04:50
Modified 16 октября, 04:52
Updated 16 октября, 04:52
Завтра, 17 октября, в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Один из пунктов повестки связан с проблемой парковок: при администрации действует рабочая группа по совершенствованию парковочных пространств, и она, как выяснилось, определила зону, в которой появятся платные парковки на первом этапе.
Речь о 50 улицах в центре города, в числе которых Красный Путь, улицы Фрунзе и Гагарина, проспект Карла Маркса, Партизанская, Бударина, Маршала Жукова.
«Администрацией города Омска планируется заключение концессионного соглашения на обустройство платных парковок», — уточняется в письме за подписью мэра Омска Сергея Шелеста на имя главы комитета Юрия Арчибасова.
Найти концессионера должны к 1 апреля 2025 года. Именно ему предстоит разработать новые проекты дорожного движения по 50 улицам с определением мест парковок — платных и бесплатных. Концессионер должен будет содержать парковки в порядке круглый год.
Напомним: в начале года представители мэрии рассказали в Горсовете, что пока происходит только освоение нового для Омска формата — платной парковки. По итогам первых попыток станет понятно, нужно ли масштабировать этот опыт.