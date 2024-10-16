В Омске организуют платные парковки на 50 улицах

Завтра, 17 октября, в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Один из пунктов повестки связан с проблемой парковок: при администрации действует рабочая группа по совершенствованию парковочных пространств, и она, как выяснилось, определила зону, в которой появятся платные парковки на первом этапе.