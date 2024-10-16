В Омске резко остановились поезда: что известно на данный момент

Posted 16 октября 2024, 02:19
Published 16 октября 2024, 02:19
Modified 16 октября 2024, 02:41
Updated 16 октября 2024, 02:41
Вчера, 15 октября, около 21:00 на участке Транссибирской магистрали между Москаленками и Омском произошла остановка сразу нескольких поездов. В числе задержанных оказались электричка, два пассажирских и один грузовой состав.
Так, поезд 59С «Кисловодск — Новокузнецк» задержался в Марьяновке почти на пять часов, а поезд 128Ы «Адлер-Красноярск» прибыл в Москаленки с опозданием почти на три часа. Причиной столь серьезных задержек стали технические проблемы, возникшие у грузового поезда, что помешало ему продолжить движение в обычном режиме. Пассажирам пришлось все это время находиться в поезде и с волнением ожидать отправления. В места прибытия все поезда сильно опоздали.
Как пишет «Омск-информ», нехватка бригад могла стать одной из причин остановки грузового состава, за которым выстроились другие поезда и электрички. Ранее Город55 писал о сильных задержках самолетов из Омска в Москву. Скорее всего, это связано с погодными условиями.