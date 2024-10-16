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Posted 16 октября 2024, 02:19

Published 16 октября 2024, 02:19

Modified 16 октября 2024, 02:41

Updated 16 октября 2024, 02:41

В Омске внезапно остановились составы пассажирских и грузовых поездов

В Омске резко остановились поезда: что известно на данный момент

16 октября 2024, 02:19
Фото: 1MI.

В Омске внезапно остановились составы пассажирских и грузовых поездов

Пассажирам пришлось какое-то время находиться в неизвестности и просто ждать.

Вчера, 15 октября, около 21:00 на участке Транссибирской магистрали между Москаленками и Омском произошла остановка сразу нескольких поездов. В числе задержанных оказались электричка, два пассажирских и один грузовой состав.

Так, поезд 59С «Кисловодск — Новокузнецк» задержался в Марьяновке почти на пять часов, а поезд 128Ы «Адлер-Красноярск» прибыл в Москаленки с опозданием почти на три часа. Причиной столь серьезных задержек стали технические проблемы, возникшие у грузового поезда, что помешало ему продолжить движение в обычном режиме. Пассажирам пришлось все это время находиться в поезде и с волнением ожидать отправления. В места прибытия все поезда сильно опоздали.

Как пишет «Омск-информ», нехватка бригад могла стать одной из причин остановки грузового состава, за которым выстроились другие поезда и электрички. Ранее Город55 писал о сильных задержках самолетов из Омска в Москву. Скорее всего, это связано с погодными условиями.

Сразу несколько задержек. Самолеты из Омска в Москву вылетают с опозданиями
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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Пассажиры#Новости#Задержка#Поезда#Грузовой поезд
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