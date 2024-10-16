Улицу заливает кипятком. В Омске прорвало трубу на Космическом проспекте

Posted 16 октября, 04:08
Published 16 октября, 04:08
Modified 16 октября, 04:13
Updated 16 октября, 04:13
Как рассказали в соцсетях, в поселке Чкаловский Октябрьского округа на Космическом проспекте возле остановки «Рынок» прорвало трубу. Из-за этого вся улица наполнилась горячим паром, омичи переживали за свою безопасность.
В администрации сообщили, что повреждение образовалось на подземной трассе. Сотрудники «Тепловой компании» исследовали место происшествия и решили на время вывести трубопровод из работы.
Также в пресс-службе подчеркнули, что сейчас идут подготовительные мероприятия к ремонтным работам. А 16 октября обещают выполнить запланированные работы.
Ранее Город55 писал о происшествии возле омской школы. Там прорвало трубу с водой. К счастью, никто не пострадал.