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Posted 16 октября, 04:08

Published 16 октября, 04:08

Modified 16 октября, 04:13

Updated 16 октября, 04:13

В Омске на Космическом проспекте прорвало трубу с горячей водой

Улицу заливает кипятком. В Омске прорвало трубу на Космическом проспекте

16 октября 2024, 04:08
Фото: Изображение Midjourney

В Омске на Космическом проспекте прорвало трубу с горячей водой

Инцидент произошел из-за повреждения на подземной теплотрассе.

Как рассказали в соцсетях, в поселке Чкаловский Октябрьского округа на Космическом проспекте возле остановки «Рынок» прорвало трубу. Из-за этого вся улица наполнилась горячим паром, омичи переживали за свою безопасность.

Фото: Скриншот из видео паблика ЧП Омск

В администрации сообщили, что повреждение образовалось на подземной трассе. Сотрудники «Тепловой компании» исследовали место происшествия и решили на время вывести трубопровод из работы.

Также в пресс-службе подчеркнули, что сейчас идут подготовительные мероприятия к ремонтным работам. А 16 октября обещают выполнить запланированные работы.

Ранее Город55 писал о происшествии возле омской школы. Там прорвало трубу с водой. К счастью, никто не пострадал.

Хлещет как из фонтана. Возле омской школы прорвало трубу с горячей водой
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#Кристина Антоносян#Омск#Школа#Безопасность#Соцсети#Горячая вода#Прорыв трубы#Рынок#Администрация#Тепловая компания#Новости#Ремонтные работы#Теплотрасса#Космический проспект#Город55
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