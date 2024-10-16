Стало известно, как омичи будут добираться до аэропорта Омск-Федоровка

Posted 16 октября, 13:04
Published 16 октября, 13:04
Modified 16 октября, 13:12
Updated 16 октября, 13:12
Сегодня директор ООО «ПО „Омсктрансстрой“ Игорь Колесник рассказал о планах по строительству аэропорта Омск-Федоровка. В частности, как омичи и жители области будут добираться до воздушной гавани.
Сейчас рассматривается несколько вариантов: первый — специальная полоса для аэроэкспресса, который будет ездить без остановок из пункта А в пункт Б. Второй — строительство отдельной дороги. Интересно, что Колесник отдает предпочтение второму варианту, так как считает, что экспресс-автобусы в Омске на наберут популярность.
«Учитывая, что сейчас мы выезжаем в Омск-Центральный за час до вылета, то в Омск-Федоровку придется выдвигаться как минимум за три часа. Здесь есть два варианта. Первый — сделать выделенную полосу на улице Волгоградской, по которой экспресс-автобусы ездили бы без остановок. Второй вариант — построить отдельную дорогу до аэропорта», — рассказал эксперт в интервью «Коммерческим вестям».
Игорь Колесник также добавил, что его компания готова принять участие в достройке аэропорта, к работам нужно приступать как можно скорее, чтобы уложиться в сроки. Одна из главных задач на начальном этапе — не «жалеть» старое здание и снести его, после чего начать реализовывать проект с чистого листа.
«Надо максимально быстро избавиться от старого недостроя, не теша себя надеждой о его эксплуатации, освободить площадку и скорее приступить к возведению аэропорта. Для строительства инфраструктурных объектов понадобится до 1000 человек. Уверен, омичи готовы вернуться с вахт, если будет уверенность, что минимум три года они будут обеспечены работой», — уверен Колесник.
Эксперт сообщил, что проект начнут готовить к реализации в конце ноября.