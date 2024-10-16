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Posted 16 октября, 13:04

Published 16 октября, 13:04

Modified 16 октября, 13:12

Updated 16 октября, 13:12

Стало известно, как омичи будут добираться до аэропорта Омск-Федоровка

Стало известно, как омичи будут добираться до аэропорта Омск-Федоровка

16 октября 2024, 13:04
Фото: 1MI
О планах по перевозке пассажиров из города и области рассказал директор ООО «ПО „Омсктрансстрой“ Игорь Колесник.

Сегодня директор ООО «ПО „Омсктрансстрой“ Игорь Колесник рассказал о планах по строительству аэропорта Омск-Федоровка. В частности, как омичи и жители области будут добираться до воздушной гавани.

Сейчас рассматривается несколько вариантов: первый — специальная полоса для аэроэкспресса, который будет ездить без остановок из пункта А в пункт Б. Второй — строительство отдельной дороги. Интересно, что Колесник отдает предпочтение второму варианту, так как считает, что экспресс-автобусы в Омске на наберут популярность.

«Учитывая, что сейчас мы выезжаем в Омск-Центральный за час до вылета, то в Омск-Федоровку придется выдвигаться как минимум за три часа. Здесь есть два варианта. Первый — сделать выделенную полосу на улице Волгоградской, по которой экспресс-автобусы ездили бы без остановок. Второй вариант — построить отдельную дорогу до аэропорта», — рассказал эксперт в интервью «Коммерческим вестям».

Игорь Колесник также добавил, что его компания готова принять участие в достройке аэропорта, к работам нужно приступать как можно скорее, чтобы уложиться в сроки. Одна из главных задач на начальном этапе — не «жалеть» старое здание и снести его, после чего начать реализовывать проект с чистого листа.

«Надо максимально быстро избавиться от старого недостроя, не теша себя надеждой о его эксплуатации, освободить площадку и скорее приступить к возведению аэропорта. Для строительства инфраструктурных объектов понадобится до 1000 человек. Уверен, омичи готовы вернуться с вахт, если будет уверенность, что минимум три года они будут обеспечены работой», — уверен Колесник.

Эксперт сообщил, что проект начнут готовить к реализации в конце ноября.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Аэропорт#Новости#Омский аэропорт#Аэропорт Федоровка
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