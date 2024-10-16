Стало известно, как омичи будут добираться до аэропорта Омск-Федоровка

Игорь Колесник также добавил, что его компания готова принять участие в достройке аэропорта, к работам нужно приступать как можно скорее, чтобы уложиться в сроки. Одна из главных задач на начальном этапе — не «жалеть» старое здание и снести его, после чего начать реализовывать проект с чистого листа.