gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября, 03:41

Published 16 октября, 03:41

Modified 16 октября, 03:59

Updated 16 октября, 03:59

Омичи в соцсетях рассказали о нападении домашней собаки на ребенка

Соцсети: в Омске домашняя собака напала на школьника и прокусила ему ногу

16 октября 2024, 03:41
Фото: 1MI

Омичи в соцсетях рассказали о нападении домашней собаки на ребенка

Сейчас мальчик находится на лечении и реабилитации. В полиции отказали заводить дело из-за отсутствия преступления.

Омичи в соцсетях рассказали о неприятном инциденте, который произошел с одним из омских школьников. По словам омички, ее сына укусила домашняя собака, пока он возвращался со школы. Это вызвало волну обсуждений в социальных сетях.

Мама укушенного мальчика рассказала, как хозяйка собаки просто оттащила своего питомца и ушла, не проявив ни капли сочувствия к пострадавшему ребенку. Мать, находясь в травмпункте, искала справедливости и задумывалась о подаче заявления в полицию.

Комментаторы единодушно советовали ей обратиться в правоохранительные органы. Однако, как выяснилось позже, полиция отказала в возбуждении уголовного дела, сославшись на отсутствие состава преступления.

«Ничего ей не будет», — отметила женщина.

Добавим, что многие жители сталкиваются с угрозой со стороны бездомных собак, но и домашние питомцы иногда представляют опасность. В августе Город55 писал о случае на улице Олега Кошевого, там бездомная собака укусила 11-летнюю школьницу.

Напомним, что на днях в Омской области нашли следы визита диких медведей, которые искали добычу и пришли на запах домашнего скота.

Искали добычу. В Омской области обнаружили следы диких медведей
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Общество#Происшествия#Полиция#Омск#Безопасность#Школьники#Собаки#Дети#Новости#Бездомные животные
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика