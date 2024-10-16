Соцсети: в Омске домашняя собака напала на школьника и прокусила ему ногу

Posted 16 октября, 03:41
Published 16 октября, 03:41
Modified 16 октября, 03:59
Updated 16 октября, 03:59
Омичи в соцсетях рассказали о неприятном инциденте, который произошел с одним из омских школьников. По словам омички, ее сына укусила домашняя собака, пока он возвращался со школы. Это вызвало волну обсуждений в социальных сетях.
Мама укушенного мальчика рассказала, как хозяйка собаки просто оттащила своего питомца и ушла, не проявив ни капли сочувствия к пострадавшему ребенку. Мать, находясь в травмпункте, искала справедливости и задумывалась о подаче заявления в полицию.
Комментаторы единодушно советовали ей обратиться в правоохранительные органы. Однако, как выяснилось позже, полиция отказала в возбуждении уголовного дела, сославшись на отсутствие состава преступления.
«Ничего ей не будет», — отметила женщина.
Добавим, что многие жители сталкиваются с угрозой со стороны бездомных собак, но и домашние питомцы иногда представляют опасность. В августе Город55 писал о случае на улице Олега Кошевого, там бездомная собака укусила 11-летнюю школьницу.
Напомним, что на днях в Омской области нашли следы визита диких медведей, которые искали добычу и пришли на запах домашнего скота.