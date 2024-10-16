Слишком комфортно: почему утки не спешат на юг из Омска

Физик и орнитолог Константин Яковлев из омского экоцентра объясняет, что городские условия жизни довольно комфортные для уток. Здесь мягкий микроклимат, который существенно отличается от более суровых погодных условий, которые они могли бы встретить за пределами города. Именно сочетание этих факторов создает возможность для некоторых птиц остаться в Омске на зиму.