Слишком комфортно: почему утки не спешат на юг из Омска

Posted 16 октября, 11:34
Published 16 октября, 11:34
Modified 16 октября, 11:36
Updated 16 октября, 11:36
В Омске продолжается наблюдение за утками, которые, несмотря на наступление холодов и первый снег, не торопятся покидать свои привычные места обитания в местных водоемах. Специалисты, которые прокомментировали ситуацию для «Вестей-Омск», отметили, что главный фактор, удерживающий птиц в городе — это люди.
Как показывает практика, сами жители города зачастую невольно мешают уткам отправиться в долгий путь на юг: они продолжают активно кормить их, создавая неестественные условия для жизни птиц. В результате птицы становятся не только более крупными, чем их дикие сородичи, но и совершенно не боятся людей, охотно подходя за очередной порцией лакомств.
Физик и орнитолог Константин Яковлев из омского экоцентра объясняет, что городские условия жизни довольно комфортные для уток. Здесь мягкий микроклимат, который существенно отличается от более суровых погодных условий, которые они могли бы встретить за пределами города. Именно сочетание этих факторов создает возможность для некоторых птиц остаться в Омске на зиму.
Пока водоемы не замерзли полностью и температура еще не опустилась до критических уровней, утки могут продолжать наслаждаться своей жизнью в городе.
Напомним, ранее Город55 рассказывал, что стая бездомных животных атаковала и убила собаку, находившуюся рядом со своей хозяйкой в парке «Зеленый остров». Женщина была госпитализирована с сердечным приступом после инцидента.