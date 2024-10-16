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Posted 16 октября, 11:34

Published 16 октября, 11:34

Modified 16 октября, 11:36

Updated 16 октября, 11:36

Утки приспособились к Омску и теперь не торопятся на юг

Слишком комфортно: почему утки не спешат на юг из Омска

16 октября 2024, 11:34
Фото: 1MI

Утки приспособились к Омску и теперь не торопятся на юг

В Омске утки продолжают оставаться в городских водоемах, несмотря на наступление холодов и первый снег. Специалисты отмечают, что главной причиной этого являются сами жители, которые активно кормят птиц.

В Омске продолжается наблюдение за утками, которые, несмотря на наступление холодов и первый снег, не торопятся покидать свои привычные места обитания в местных водоемах. Специалисты, которые прокомментировали ситуацию для «Вестей-Омск», отметили, что главный фактор, удерживающий птиц в городе — это люди.

Как показывает практика, сами жители города зачастую невольно мешают уткам отправиться в долгий путь на юг: они продолжают активно кормить их, создавая неестественные условия для жизни птиц. В результате птицы становятся не только более крупными, чем их дикие сородичи, но и совершенно не боятся людей, охотно подходя за очередной порцией лакомств.

Физик и орнитолог Константин Яковлев из омского экоцентра объясняет, что городские условия жизни довольно комфортные для уток. Здесь мягкий микроклимат, который существенно отличается от более суровых погодных условий, которые они могли бы встретить за пределами города. Именно сочетание этих факторов создает возможность для некоторых птиц остаться в Омске на зиму.

Пока водоемы не замерзли полностью и температура еще не опустилась до критических уровней, утки могут продолжать наслаждаться своей жизнью в городе.

Напомним, ранее Город55 рассказывал, что стая бездомных животных атаковала и убила собаку, находившуюся рядом со своей хозяйкой в парке «Зеленый остров». Женщина была госпитализирована с сердечным приступом после инцидента.

«Собачий террор». В Омске бездомные животные загрызли собаку на «Зеленом острове»
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Животные#Новости#Климат#Осень#Холод#Птицы#Утки
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