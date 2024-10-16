Секс-игрушки и водка. Певец SHAMAN откроет собственный бренд «Я русский»

Напомним, что недавно Shaman развелся с Еленой Мартыновой, об этом исполнитель сообщил в своем телеграм-канале. Пара обвенчалась лишь год назад, в мае 2023. Позже в сети появилось фотография заявления о расторжении брака. Примечательно, что это уже второй развод артиста. В 2012 году SHAMAN заключил брак с преподавательницей музыки Мариной Ращупкиной, но в 2016 году пара распалась. Интересно, что обе девушки были значительно старше Дронова: его разница в возрасте с первой женой составляла шесть лет, а со второй — 14.