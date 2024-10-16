Секс-игрушки и водка. Певец SHAMAN откроет собственный бренд «Я русский»

Posted 16 октября, 18:45
Published 16 октября, 18:45
Modified 17 октября, 02:41
Updated 17 октября, 02:41
Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, решил зарегистрировать собственный бренд «Я русский». Недавно артист подал две заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности.
Из документов Роспатента следует, что исполнитель сможет продавать товары, обозначенные в классах международной классификации товаров и услуг №3, 9, 14, 18, 29–33, 35, 38, 41, 42 и 43, среди них: водка, медовуха, сидры, виски, ром, джин и другие алкогольные напитки.
Второй бренд, на регистрацию которого поданы документы, сможет иметь большее разнообразие товаров. Например, будет возможно производство и продажа гелей для волос, шампуней, мыла, а также секс-игрушек и приборов для сексуальной активности. Кроме того, разрешается торговля музыкальным оборудованием, ювелирными украшениями и продуктами питания.
Источник: mskagency.ru
Напомним, что недавно Shaman развелся с Еленой Мартыновой, об этом исполнитель сообщил в своем телеграм-канале. Пара обвенчалась лишь год назад, в мае 2023. Позже в сети появилось фотография заявления о расторжении брака. Примечательно, что это уже второй развод артиста. В 2012 году SHAMAN заключил брак с преподавательницей музыки Мариной Ращупкиной, но в 2016 году пара распалась. Интересно, что обе девушки были значительно старше Дронова: его разница в возрасте с первой женой составляла шесть лет, а со второй — 14.