Роковой визит: омич убил пожилую соседку ради денег и заснул на диване

Согласно имеющимся данным, трагические события развернулись 12 января 2024 года. В тот день мужчина, находясь под воздействием алкоголя и наркотиков, решил посетить свою 78-летнюю соседку, живущую на улице 5-я Рабочая. Его намерения были далеко не благими — он хотел похитить у пенсионерки деньги. Однако осознавая, что женщина может сообщить в полицию о его действиях, преступник принял решение её убить, чтобы избежать ответственности.