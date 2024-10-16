Роковой визит: омич убил пожилую соседку ради денег и заснул на диване

Posted 16 октября, 10:46
Published 16 октября, 10:46
Modified 16 октября, 10:49
Updated 16 октября, 10:49
Сотрудники омского следкома подвели черту под расследованием громкого уголовного дела, в центре которого оказался 33-летний местный житель. Его обвиняют в совершении тяжких преступлений — разбоя и убийства пожилой женщины.
Согласно имеющимся данным, трагические события развернулись 12 января 2024 года. В тот день мужчина, находясь под воздействием алкоголя и наркотиков, решил посетить свою 78-летнюю соседку, живущую на улице 5-я Рабочая. Его намерения были далеко не благими — он хотел похитить у пенсионерки деньги. Однако осознавая, что женщина может сообщить в полицию о его действиях, преступник принял решение её убить, чтобы избежать ответственности.
Пробравшись в её квартиру под предлогом дружеского визита, он накинулся на пожилую женщину и, задушив её, похитил два мобильных телефона — стоимостью 5,5 тысяч. Но его дальнейшие планы нарушились — после совершённого преступления он просто заснул на диване, не в силах покинуть место преступления из-за своего состояния опьянения. Время шло, а соседи, заметившие отсутствие активности и беспокойство пенсионерки, вызвали полицию.
Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, то обнаружили обвиняемого дремлющим на диване в квартире убитой женщине.
Следственные органы аккуратно собрали все необходимые доказательства, что позволило направить обвинительное заключение в суд. Теперь дело будет передано в Омский областной суд для дальнейшего рассмотрения.
Несмотря на собранные улики и очевидные факты, сам обвиняемый категорически не признает свою вину. Он утверждает, что пришёл к соседке, чтобы разрешить прежние конфликты, возникшие из-за его пристрастий к наркотикам.
Согласно действующему законодательству, за такие преступления, как разбой и убийство, предусмотрено строгое наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.
Напомним, что в Омске суд огласил приговор по делу о незаконном обороте наркотиков, в котором оказались замешаны один россиянин и двое граждан Центральной Азии. Были изъяты значительные объемы наркотиков, а все трое обвиняемых получили длительные сроки.