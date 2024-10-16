РЭО и «Чистые промышленные технологии» создадут предприятие по утилизации текстиля

Posted 16 октября, 15:49
Published 16 октября, 15:49
Modified 16 октября, 15:49
Updated 16 октября, 15:49
В рамках этого соглашения планируется создание предприятия по переработке текстильных отходов. Подписание документа состоялось 8 октября на Российском экологическом форуме (РЭФ).
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что текстильные отходы представляют собой одну из самых сложных категорий для утилизации. В настоящее время в России перерабатывается лишь около 3% таких отходов. Он акцентировал внимание на том, что перед отраслью стоит важная задача: создать соответствующую инфраструктуру для сбора и переработки использованного текстиля. Данное соглашение, в рамках которого РЭО и «Чистые промышленные технологии» будут исследовать возможность строительства перерабатывающего завода, является значительным шагом для достижения этой цели, пишет 56orb.ru.
В рамках соглашения стороны обсудят меры по организации предприятия по утилизации текстильных отходов в Московской области.
Генеральный директор ООО «Чистые промышленные технологии» Андрей Тузинович заявил, что проект «Рекуперация текстильных волокон с применением в нетканых материалах для различных отраслей», реализуемый в рамках соглашения, является уникальным для РФ.
Он отметил, что в России не было аналогичных инициатив, поскольку ни один из производителей не смог объединить в одном процессе навыки и опыт, касающиеся сбора текстиля, его сортировки, переработки и создания конечного продукта.
«По результатам деятельности возможно тиражировать проект в регионы с подготовкой кадров, технологией и другими знаниями», — добавил он.
РЭО намеревается изучить варианты оказания помощи данной инициативе.