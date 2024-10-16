РЭО и «Чистые промышленные технологии» создадут предприятие по утилизации текстиля

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что текстильные отходы представляют собой одну из самых сложных категорий для утилизации. В настоящее время в России перерабатывается лишь около 3% таких отходов. Он акцентировал внимание на том, что перед отраслью стоит важная задача: создать соответствующую инфраструктуру для сбора и переработки использованного текстиля. Данное соглашение, в рамках которого РЭО и «Чистые промышленные технологии» будут исследовать возможность строительства перерабатывающего завода, является значительным шагом для достижения этой цели, пишет 56orb.ru.