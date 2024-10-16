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Posted 16 октября, 08:36

Published 16 октября, 08:36

Modified 16 октября, 08:38

Updated 16 октября, 08:38

Омичи из Нефтяников пожаловались на брошенную яму с трубами

Раскопали и бросили. Омичи пожаловались на огромную яму в Нефтяниках

16 октября 2024, 08:36
Фото: 1MI

Омичи из Нефтяников пожаловались на брошенную яму с трубами

На улице Грозненская, 4 местные жители уже более недели сталкиваются с трудностью из-за образовавшейся ямы, заполненной водой, которая была вызвана аварийными работами.

В группе «Аварийный Омск» в социальных сетях появилась новая жалоба на коммунальные проблемы. Местный житель обратил внимание на ситуацию на улице Грозненская, 4. Омичи уже больше недели сталкиваются с настоящими трудностями. В результате аварийных работ на данном участке образовалась огромная яма, на дне которой течет вода. По словам автора поста, проход для людей стал затруднительным, а попасть в свои дома и выйти из них — настоящая задача.

Пройти проблематично, так же попасть в дом и из него, выходишь и сразу в яму. — пишет омич.
Фото: Скриншот паблика «Аварийный Омск»

Администрация города Омска не осталась в стороне и предоставила свой комментарий. В ответ на критику она сообщила: «На адресе Грозненская, 4 произошло повреждение подземного трубопровода. Сотрудники „Тепловой компании“ провели все необходимые мероприятия. В настоящий момент потребители обеспечены теплом и горячим водоснабжением». Также добавили, что работы по засыпке запланированы на 18 октября.

Однако такие действия властей вызвали недовольство у людей. Один из комментаторов добавил: «Такие раскопки по всему городу. Это новый тренд, продвигаемый администрацией нашего города, раскопали везде, где нужно, заменили трубы и…оставили так».

Напомним, что в поселке Чкаловский произошел прорыв трубы. Вследствие этого горячий пар заполнил всю улицу. Этим омичи поделились в социальных сетях.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Отопление#Авария#Администрация#Новости#Нефть#Яма#Ремонтные работы#Трубопровод
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