Раскопали и бросили. Омичи пожаловались на огромную яму в Нефтяниках

В группе «Аварийный Омск» в социальных сетях появилась новая жалоба на коммунальные проблемы. Местный житель обратил внимание на ситуацию на улице Грозненская, 4. Омичи уже больше недели сталкиваются с настоящими трудностями. В результате аварийных работ на данном участке образовалась огромная яма, на дне которой течет вода. По словам автора поста, проход для людей стал затруднительным, а попасть в свои дома и выйти из них — настоящая задача.