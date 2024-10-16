Омск готовится к Новому году: для горожан купят светодиодную елочку за полмиллиона

Posted 16 октября, 07:45
Published 16 октября, 07:45
Modified 16 октября, 08:10
Updated 16 октября, 08:10
На сайте Госзакупок появился новый интересный аукцион, касающийся поставки хозяйственного инвентаря для организации Нового года в городе. В КУ «Хозяйственное управление правительства Омской области» подыскивают подрядчика, который займется поисками и установкой идеального волшебного деревца для омичей.
Стартовая цена контракта составляет 497 981,67 рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются с 14 до 22 октября.
В требованиях указано, что ель должна выглядеть как «объемно-декоративная и сборно-разборная металлическая конструкция в виде конуса с комплектом украшений из макушки в виде восьмиконечной звезды, вплетенной гирлянды и снежинок на нижнем ярусе».
В прошлом году главная городская елка находилась в Омской крепости. Место для будущей красавицы в этом году пока что остается тайной.
Ранее Город55 писал про организацию елочных базаров в Омске в преддверии Нового года. Предприниматели уже могут начинать подавать заявки на участие. Продажи открываются в начале декабря.