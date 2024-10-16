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Posted 16 октября, 07:45

Published 16 октября, 07:45

Modified 16 октября, 08:10

Updated 16 октября, 08:10

Для омичей хотят купить светодиодную елочку за полмиллиона рублей

Омск готовится к Новому году: для горожан купят светодиодную елочку за полмиллиона

16 октября 2024, 07:45
Фото: 1MI

Для омичей хотят купить светодиодную елочку за полмиллиона рублей

Сюжет
Госзакупки
В администрации также определились с ответственными за новогодние мероприятия, а мэр рассказал о точках продажи елочек. Омск начинает подготовку к самому волшебному празднику.

На сайте Госзакупок появился новый интересный аукцион, касающийся поставки хозяйственного инвентаря для организации Нового года в городе. В КУ «Хозяйственное управление правительства Омской области» подыскивают подрядчика, который займется поисками и установкой идеального волшебного деревца для омичей.

Стартовая цена контракта составляет 497 981,67 рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются с 14 до 22 октября.

В требованиях указано, что ель должна выглядеть как «объемно-декоративная и сборно-разборная металлическая конструкция в виде конуса с комплектом украшений из макушки в виде восьмиконечной звезды, вплетенной гирлянды и снежинок на нижнем ярусе».

Фото: Сайт Госзакупок

В прошлом году главная городская елка находилась в Омской крепости. Место для будущей красавицы в этом году пока что остается тайной.

Ранее Город55 писал про организацию елочных базаров в Омске в преддверии Нового года. Предприниматели уже могут начинать подавать заявки на участие. Продажи открываются в начале декабря.

Как подать заявку на продажу елок? В Омске уже начали готовиться к елочным базарам
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Новый год#Аукцион#Мэр#Госзакупки#Новости#Елка
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