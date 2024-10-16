Омск готовится к Новому году: для горожан купят светодиодную елочку за полмиллиона

В требованиях указано, что ель должна выглядеть как «объемно-декоративная и сборно-разборная металлическая конструкция в виде конуса с комплектом украшений из макушки в виде восьмиконечной звезды, вплетенной гирлянды и снежинок на нижнем ярусе».