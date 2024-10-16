Омичи сравнили, как изменились цены в магазинах со времен пандемии

Posted 16 октября, 07:15
Published 16 октября, 07:15
Modified 16 октября, 14:30
Updated 16 октября, 14:30
Омскстат опубликовал индекс цен на продукты по итогам сентября. Согласно статистике, в прошлом месяце в среднем цены повысились на 0,3%. А Город55 сравнил, как поменялась стоимость продуктов питания со времен пандемии.
Мы нашли чеки за 2020 год и посмотрели, сколько стоят некоторые виды товаров. В обзор попали сосиски, макароны, кетчуп и горох. Получилось, что некоторые продукты выросли в цене в два раза. Подробности в видео: