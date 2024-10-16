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Posted 16 октября, 07:15

Published 16 октября, 07:15

Modified 16 октября, 14:30

Updated 16 октября, 14:30

Омичи сравнили, как изменились цены в магазинах со времен пандемии

Омичи сравнили, как изменились цены в магазинах со времен пандемии

16 октября 2024, 07:15
Некторые продукты выросли в цене в два раза с 2020 года.

Омскстат опубликовал индекс цен на продукты по итогам сентября. Согласно статистике, в прошлом месяце в среднем цены повысились на 0,3%. А Город55 сравнил, как поменялась стоимость продуктов питания со времен пандемии.

Мы нашли чеки за 2020 год и посмотрели, сколько стоят некоторые виды товаров. В обзор попали сосиски, макароны, кетчуп и горох. Получилось, что некоторые продукты выросли в цене в два раза. Подробности в видео:

Видео: gorod55.ru.
Омичи, а вы заметили, как изменились цены?
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#Евгений Игишев#Опросы#Экономика#Видео
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