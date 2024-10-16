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Posted 16 октября, 10:04

Published 16 октября, 10:04

Modified 16 октября, 10:04

Updated 16 октября, 10:04

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Не рыбку съесть. Как изменились цены на ингредиенты для суши и роллов в Омске

16 октября 2024, 10:04
Фото: 1MI
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В Омске резко выросли цены на ингредиенты для суши и роллов

Сильнее всего выросла в цене лососевая икра — с начала года почти в два раза.

Рестораны и сервисы доставки в ближайшее время могут поднять цены на свои блюда. В первую очередь это коснется японской кухни, сообщает издание «Деловой Петербург» со ссылкой на данные сервиса «Dostаевский».

Причина кроется в подорожании ингредиентов. Город55 выяснил, как обстоят дела с ценами на доставку в Омске. Об изменениях стоимости продуктов рассказала владелец компании Good Food Наталья Киселева.

«Сильнее всего подорожала лососевая икра. Ее цена за килограмм на новый вылов изменилась в этом году с 4340 рублей до 8510 рублей. Меланж (яичный полуфабрикат — прим. ред.), который мы активно используем для приготовления омлета тамаго, вырос в цене на 15%, творожный сыр подорожал на 10%, копченый лосось — на 5%, лосось охлажденный — на 8%, крабовые палочки — на 5%, нори — на 5%, креветка тигровая — на 5%», — сообщила Наталья Киселева.

Предприниматель отметила также рост цен на майонез. За последнее время цена на продукт выросла на 5%. Однако ожидается повышение стоимости майонеза вплоть до 40%.

Ранее в Омскстате также опубликовали индекс цен. Только за сентябрь стоимость продуктов увеличилась в среднем на 0,3%. Лидерами по росту цен стали огурцы, помидоры, апельсины лимоны.

Подорожали огурцы, помидоры, одежда, обувь. Как за месяц в Омске изменились цены
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#Евгений Игишев#Экономика#Икра#Подорожание продуктов#Творожный сыр
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