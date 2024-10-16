Муж владелицы «Вайлдберриз» захотел отобрать у нее детей и половину бизнеса

Posted 16 октября, 18:42
Published 16 октября, 18:42
Modified 16 октября, 18:45
Updated 16 октября, 18:45
Сегодня в московском суде прошло заседание по делу о разводе владельцев маркетплейса «Вайлдберриз» Татьяны и Владислава Бакальчук. После окончания слушания мужчина рассказал о подробностях происходящего в своем телеграм-канале.
Бакальчук подчеркнул, что никогда не заключал с женой брачных договоров и похожих соглашений, так как не думал, что наступит развод. Новость о расставании стала для него неожиданностью. Таким же неприятным сюрпризом оказались требования, которые Татьяна указала в своем иске.
«Во встречном исковом заявлении я прошу определить место жительства несовершеннолетних детей со мной и произвести раздел совместно нажитого имущества 50 на 50 — так, как предусмотрено законом. В последней версии искового заявления, Татьяна просит определить ее долю в совместно нажитом имуществе как 6/7, а мою как 1/7. Это не вписывается ни в нормы закона, ни в нормы морали», — считает Бакальчук.
Фото иска мужчина также опубликовал в своем блоге.
Несмотря на ситуацию и возникшие разногласия, Владислав Бакальчук не перестает считать уже бывшую супругу близким человеком. Одна из его главных целей сейчас — справедливо поделить нажитое имущество (квартиру 58 кв. м. и земельный участок) и бизнес.
«Татьяна остается моим близким человеком, к которому я отношусь с глубоким чувством уважения. Считаю правильным разделить все наше имущество равным образом. Такое решение было принято мной и для сохранения половины того, что осталось для наших детей, с учетом того, что Татьяна последнее время своими действиями уменьшает то, что мы наработали за десятки лет», — написал Бакальчук.
Пользователи сети в конфликте разделились на два лагеря: кто-то считает, что Владислав не сделал ничего для процветания «Вайлдберриз» и просто хочет забрать у Татьяны часть ее трудов, другие же уверены, что женщина поступает неосмотрительно, разрывая с мужем все связи.
«Татьяна просто поступает не по человечески, решила кинуть мужа и забрать все себе. Устроила цирк на всю страну. Могла тихо развестись, все поделить на двоих и ничего бы не было», — прокомментировал ситуацию один из пользователей.
«Это именно Владислав вынес на всю страну сор из избы. Татьяна-то как раз хотела сделать все по-тихому», — поступил ответ.
Напомним, что Татьяна и Владислав Бакальчук основали «Вайлдберриз» в начале двухтысячных. Татьяне Ким принадлежит 99% акций компании, а ее мужу — 1%. В июне этого года общественность поразила новость о планах по объединению маркетплейса с оператором наружной рекламы Russ. Месяцем позже обе компании зарегистрировали совместное предприятие ООО «РВБ», пишет РБК.
Учредителями организации выступили ООО «Вайлдберриз», которое получило 65%, и ООО «Стинн», ему досталось 35%. Исполнительным директором нового предприятия стал Роберт Мирзоян, занимающий ту же должность в Russ .
Однако Владислав Бакальчук был против такого сотрудничества. Во время проведения всех сделок мужчина встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о проблемах в семье Бакальчук и попытке рейдерского захвата Wildberries со стороны братьев Мирзоянов. На это заявление Татьяна отреагировала короткой фразой: «это не рейдерский захват, это развод», после чего подала заявление в суд.