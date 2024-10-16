Муж владелицы «Вайлдберриз» захотел отобрать у нее детей и половину бизнеса

Однако Владислав Бакальчук был против такого сотрудничества. Во время проведения всех сделок мужчина встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о проблемах в семье Бакальчук и попытке рейдерского захвата Wildberries со стороны братьев Мирзоянов. На это заявление Татьяна отреагировала короткой фразой: «это не рейдерский захват, это развод», после чего подала заявление в суд.